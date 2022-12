Israël : un joaillier crée des jetons NFT sertis de pierres précieuses

Ces jetons sont vendus 10 000 dollars l'unité

Dans le milieu de la bijouterie, Yvel est une véritable institution. Située à l'entrée de Jérusalem, elle ressemble à une caverne d’Ali baba, regorgeant de perles et de pierres précieuses. Fondée il y a 36 ans par Orna Levy, issue d'une grande lignée de diamantaires, et son mari Isac, Yvel a reçu de nombreux prix pour la beauté de ses créations.

"Je pense que notre succès est lié à la manière dont nous dessinons nos bijoux. La plupart des joailliers vont dessiner un bijou sur le papier et ensuite chercher la perle ou la gemme pour fabriquer le bijou. Nous raisonnons à l'envers. Nous trouvons d’abord une pierre précieuse, et nous créons ensuite un monde autour d’elle. La matière première est au cœur de notre design. C’est une autre manière de respecter la nature", relate Isaac Levy, cofondateur et designer chez Yvel.

Parmi les dernières collections du joaillier, une collection inspirée par la princesse Diana. "La princesse Diana portait toujours de magnifique bijoux avec des aigues marines et des couleurs très légères de beryl et d’apatite. C’est une merveilleuse combinaison de couleur, qui crée une ligne très romantique. Nous l’appelons la collection arc- en ciel", commente Isaac Levy.

Mais la grande nouveauté du bijoutier n'est pas là. À côté de ses collections traditionnelles de bijoux, Yvel propose désormais une version sécurisée des NFT, ces jetons numériques uniques stockés sur la blockchain, devenus très populaires dans le monde de l’art numérique.

"La partie physique du NFT, qui garantit sa valeur, c’est cette pièce en or 24 carats incrustée de diamants, rubis émeraude et saphir. La disposition des pierres est différente pour chaque pièce, et déterminée par un algorithme particulier. Chaque pièce a un numéro unique et le nom de son premier acheteur gravé dessus, pour toujours", décrit Eliaz Gabay, PDG d'Yvel. En juin, Yvel a édité 2500 exemplaire de cette pièce de monnaie, vendue 10 000 dollars l'unité.

"Cette pièce peut être mise en dépôt chez nous, ou être conservée par son acheteur. Mais elle peut toujours être échangée par son équivalent en bijoux Yvel. Ce produit est sécurisé par plusieurs moyens : d’abord cette pièce de monnaie, ensuite les bijoux que l'on peut acheter et enfin par les dividendes obtenus grâce aux bénéfices de notre plate-forme financière", explique le PDG.

En août dernier, c'était au tour de Tiffany de lancer des colliers NFT. De plus en plus de maisons de joaillerie se tournent vers ces jetons non fongibles, pour lutter contre la contrefaçon. Les NFT leur permettent également d’offrir une expérience unique à leur client, ce qui est l’essence même du luxe.