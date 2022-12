Israël va présenter à l'ONU des preuves que les mineurs palestiniens tués par Tsahal sont utilisés par des groupes terroristes

165 Palestiniens - dont certains mineurs - ont trouvé la mort dans des opérations de Tsahal en 2022

Israël aurait l'intention de présenter à une haute responsable de l'ONU en visite dans le pays des preuves que la plupart des mineurs palestiniens tués par les troupes israéliennes étaient impliqués dans des activités terroristes.

Virginia Gamba, représentante spéciale des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, est actuellement en visite en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour s'entretenir avec de hauts responsables israéliens et palestiniens. Elle rendra ensuite son rapport annuel sur les atteintes aux enfants dans le conflit israélo-palestinien. Jérusalem compte ainsi prendre les devants, alors que les dernières données mentionnant la mort de 165 Palestiniens - dont certains mineurs - lors des opérations menées par Tsahal au cours de l'année écoulée, pourraient conduire à une condamnation sévère d'Israël dans le rapport annuel de la représentante spécial de l'ONU.

Des sources diplomatiques citées par la Chaîne 13 lundi ont indiqué que des officiels israéliens allaient présenter à l'envoyée de l'ONU des informations sur "l'utilisation cynique d'enfants par les groupes terroristes palestiniens", portant "sur le recrutement d'enfants et d'adolescents comme combattants, leur entraînement au maniement d'armes, l'existence de camps d'été, l'endoctrinement et l'utilisation des écoles de l'UNRWA comme refuges pour les terroristes".

Jamal Awad/Flash90 Des manifestants palestiniens lancent des pierres contre les forces de sécurité israéliennes lors d'affrontements pendant le mois sacré du Ramadan sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem, le 15 avril 2022

"En ce qui concerne les victimes palestiniennes, Israël présentera des données indiquant que la plupart des adolescents étaient des membres des groupes terroristes du Hamas et du Jihad islamique, ou se livraient à des activités paramilitaires", a déclaré l'une de ces sources à la chaîne israélienne. Les responsables israéliens souligneront également, auprès de Virginia Gamba, les efforts déployés pour éviter de blesser les Palestiniens non armés sur le terrain, malgré les conditions difficiles dans lesquelles les opérations antiterroristes sont menées, notamment en milieu urbain.

VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP La Représentante spéciale des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés Virginia Gamba

Au cours de sa visite, Virginia Gamba devrait rencontrer le chef d'état-major de Tsahal Aviv Kohavi et d'autres hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que le directeur général du ministère des Affaires étrangères Alon Ushpiz et un juge de la Cour suprême. Elle rencontrera également le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammad Shtayyeh.

Lundi, Mohammed Shtayyeh a exhorté la représentante de l'ONU à placer Israël sur sa liste noire des pays qui maltraitent les enfants dans les conflits armés, après qu'une adolescente palestinienne a été tuée lors d'un raid israélien dans la ville de Jénine en Cisjordanie. En juillet dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déclaré qu'"Israël devrait figurer sur la liste" des pays recensant le plus de violations contre les enfants dans les conflits armés, s'il n'améliorait pas la situation des enfants en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza d'ici la prochaine année. Des déclarations basées sur le rapport de Virginia Gamba pour l'année 2021, qui avait conclu qu'Israël était responsable de 2 934 violations contre des mineurs palestiniens en 2021.