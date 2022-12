Israël : un adolescent grièvement blessé au couteau dans un lycée de la ville de Rehovot

"Il y a des gangs rivaux ici, des enfants de criminels issus de familles mafieuses"

Un garçon de 16 ans a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de couteau dans un lycée de Rehovot mardi, ont annoncé la police et les médecins. La police a déclaré que les quatre suspects – trois mineurs et un jeune de 18 ans – avaient fui les lieux mais qu'ils avaient été arrêtés peu de temps après et transférés pour interrogatoire.

Le service de secours du Magen David Adom a indiqué que ses ambulanciers avaient trouvé la victime inconsciente à leur arrivée dans l'école et qu'elle avait été transportée à l'hôpital Kaplan de la ville.

Selon la chaîne Kan, les élèves du lycée ont été invités à rester dans leurs salles de classe pendant que la police recueillait des preuves. Le père d'un élève a affirmé au média que cet établissement était le théâtre de fréquents incidents. "Il y a des gangs rivaux ici, des enfants de criminels issus de familles mafieuses rivales", a-t-il dit.