Israël : deux employés d'hôpitaux soupçonnés d'actes de pédophilie sur des patients

L'un des deux se serait filmé en train d'agresser sexuellement un bébé de moins d'un an

Deux employés d'un hôpital ont été arrêtés pour suspicion de pédophilie, l'un d'eux étant accusé d'avoir commis des actes sexuels sur un enfant de moins d'un an, selon des médias israéliens mardi. Oren Chananayev, 28 ans, de Kiryat Yam, et Daniel Yaakov, 25 ans, de Ramat Gan, ont tous deux été trouvés en possession de grandes quantités de matériel pédophile, selon une audience pénale en cours devant le tribunal de district de Tel Aviv.

Oran Chananayev travaillait comme infirmier à l'hôpital Rambam de Haïfa, où il se serait filmé en train d'agresser sexuellement un bébé de moins d'un an. Il a été retrouvé en possession de milliers de documents illicites, y compris une photo d'une femme prise pendant une opération, ainsi qu'une vidéo de lui-même en train d'accomplir des actes sexuels sur une poupée.

Daniel Yaakov, qui était employé par l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv en tant que concierge, a été arrêté le mois dernier à son domicile où la police a saisi de grandes quantités de matériel pédophile, ainsi que des enregistrements de conversations avec d'autres pédophiles. Dans son casier de l'hôpital, la police a également mis la main sur des contenus illicites sur un appareil portable et dans un carnet. Selon la chaîne 12, ce sont au total "des milliers" de photos et de vidéos ciblant des adultes, des enfants et des tout-petits qui ont été trouvées en sa possession.

Ce sont des conversations entre les deux suspects, retrouvées par la police, qui ont conduit à l'arrestation de ces derniers. Dans un échange entre les deux, Oren Chananayev conseille Daniel Yaakov sur les médicaments qui peuvent être utilisés pour calmer un enfant et réduire la résistance de la victime. Les deux hommes sont actuellement en détention, et la police espère les garder derrière les barreaux pendant toute la durée de la procédure judiciaire, selon les médias israéliens.