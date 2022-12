Tel-Aviv : "Tous les chemins et celui-là", une pièce originale qui propose une réflexion sur la vie et la mort

Les personnages apprennent peu à peu à se concentrer sur la valeur unique de la vie à travers leur périple

Sartre disait "l'enfer c'est les autres" mais pour la metteuse en scène israélienne Irit Frank, l'enfer "c'est tout le reste". Avec sa pièce originale "Tous les chemins et celui-là" Roi Elachi Ladani explore la transition entre la vie et la mort et l’importance de l’instant présent. Mise en scène par Irit Frank, la pièce sera jouée au théâtre Simta de Yafo du 20 au 22 décembre prochain.

Dans le monde de l’au-delà Michaela, Eli et Moti se lancent dans un voyage hors du commun au cours duquel ils essaient de comprendre où ils se trouvent et surtout vers où ils vont. Mais ce qu'ils découvrent tout au long de leur périple est bien plus essentiel à leurs yeux. Dans ce monde éphémère, ils sont accompagnés de David, qui se définit comme le "baby-sitter de la mort". Les personnages apprennent peu à peu à se concentrer sur la valeur unique de la vie et prennent conscience de la condition de l’homme, loin de la matérialité et des combats futiles auxquels s’attachent les êtres humains au quotidien.

"La vie est un cirque, et le temps n’est fait que d’instants, mais nous oublions tout cela, nous sommes embarqués dans une routine faite de colères, de craintes et de peurs, mais en vérité qu'y a-t-il de mal à être heureux, expérimenter, apprendre, grandir, et ne pas penser au lendemain, car on est tout le temps dans l’anticipation du futur, et au final que nous apporte ce lendemain? Le présent est le seul vrai temps mais nous ne le vivons pas assez, libérons nous des habitudes et des obligations sociales pour vivre réellement", a déclaré Roi Elachi Ladani à i24NEWS.

La scénographie est basée sur un éclairage LED coloré et minutieux qui simule un mouvement de train surréaliste qui mène les personnages vers leur destination.

Cette pièce de théâtre unique en son genre, donne une place prépondérante à la naissance et la mort et à l’importance que leur accordent les êtres humains. Ladani a rédigé le scénario après la mort tragique de son frère qui l'a fait réfléchir sur le sens de la vie. La réalisatrice Irit Frank, qui a perdu ses parents et récemment sa sœur, a elle aussi compris que la préoccupation vis-à-vis de la mort lui a permis de se recentrer sur elle-même et de reconsidérer ses priorités.

"Avec cette création culturelle nous avons voulu dire : arrêtons de nous battre les uns les autres, sur la religion, sur qui a raison, à qui appartient cette terre, car en fin de compte nous sommes tous mortels, et ce n’est pas important si on est gay, ou Juif, Arabe, Chrétien, ou Indonésien ou je ne sais quoi, ce qu’il faut retenir c’est qu’au final nous allons tous mourir, et les débats autour du lieu et des croyances n’ont aucun sens, c’est juste pour calmer les gens", a déclaré Irit à i24NEWS.

Pendant une heure, le spectateur est ainsi guidé vers une réflexion intéressante à travers un spectacle théâtral truffé de rires et de couleurs, qui l'amène à regarder sa propre vie à l'envers, et lui permet de s'interroger sur les choses vraiment essentielles qui resteront auprès de lui jusqu’à ses derniers instants de vie.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS