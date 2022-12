Tel-Aviv : expo photos "Le voile" de l'artiste française Nina Médioni dès jeudi

L'exposition est à découvrir jusqu'au 27 janvier

L’Institut français d’Israël va accueillir dès jeudi une nouvelle exposition intitulée "Le voile" dans laquelle l'artiste française Nina Médioni rend compte de ses rencontres avec des jeunes femmes en Israël, des filles de sa famille ou des inconnues rencontrées à Tel-Aviv, Bnei Brak et Jérusalem.

Au cœur de ses photos, "Le voile" joue le rôle de médiateur et constitue un seuil, un intermédiaire entre le sujet et la photographe. Il se présente également comme un bouclier protecteur et comme une clef de compréhension du portrait lui-même.

En 2019, Nina s’est rendue en Israël et a commencé à photographier une partie de sa famille vivant à Bnei Brak. En mars 2022, elle est retournée en Israël et a participé au programme de séjour pour artistes invités qui était organisé par les ateliers d’artistes à Jérusalem. Elle a ensuite continué à photographier les filles de sa famille aux côtés d’autres portraits de jeunes femmes approximativement de son âge.

Le regard de Médioni est empli d’estime, de compassion et de curiosité. Ses photographies font écho à la fragilité et à l’ambivalence du moment de la photographie, de la rencontre et de la jeunesse. La même ambivalence, selon l'artiste est également liée à son sentiment de n’être ni Israélienne ni Juive, à l’impression d’appartenance et de non-appartenance à la fois, à la sensation d’être une visiteuse se demandant un instant si elle a envie de s’assimiler à la société qu’elle documente ou de rester uniquement extérieure.

L'exposition est à découvrir jusqu'au 27 janvier.

Nina Medioni est née en 1991 à Paris, elle vit et travaille à Marseille. Diplômée de l’École nationale de la photographie à Arles en 2019, elle part ensuite vivre plusieurs mois à Tel-Aviv où elle suit une partie de sa famille, juive ultra-orthodoxe, avec laquelle elle entame la série "Le voile".