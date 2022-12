Israël : le métro Nofit va bientôt relier Haïfa et Nazareth

Le métro s'étendra sur 41 kilomètres reliant Haïfa à Nazareth, avec 20 stations

Le ministère des transports et la société Trans Israel ont annoncé, mardi, qu'ils étaient prêts à faire avancer leur projet de métro Nofit, qui reliera les villes de Haïfa et Nazareth, dans le nord du pays, et réduira le temps de trajet entre ces villes et le centre du pays. Lors d'une réunion avec les derniers candidats participant à l'appel d'offres pour l'exécution du projet, Dan Shenbach, PDG de Trans Israël, a déclaré que le plan entraînera une révolution dans le domaine des transports, de la société et de l'économie dans la partie nord du pays.

Shay Levy / Flash90 Une vue aérienne du port de Haïfa, dans le nord d'Israël

Le projet Nofit, dont le coût est estimé à sept milliards de shekels, a été annoncé en avril dernier et les offres devaient être reçues d'ici la fin de l'année. Il devrait apporter une réponse rapide et efficace en matière de transport grâce à un système avancé et respectueux de l'environnement, alimenté par l'électricité et utilisant une technologie verte innovante.

Le métro s'étendra sur 41 kilomètres reliant Haïfa à Nazareth, avec 20 stations, et desservira environ 100 000 passagers par jour.

Lors de l'annonce de l'appel d'offres, le ministère des Transports a empêché les candidats à l'appel d'offres, dont les sociétés chinoises CRRC et CRCC, de prendre part au projet. Des sources ont déclaré que le refus découlait de la pression exercée par l'administration Biden sur le gouvernement israélien après que l'une de ces sociétés ait été sanctionnée par la Banque mondiale pour avoir violé les directives en matière de passation de marché.