Le Hamas menace Israël en cas de changement du statu quo sur le mont du Temple

"L'épée de Jérusalem ne sera pas rengainée"

Le chef politique du groupe terroriste Hamas, Ismail Haniyeh, a menacé mardi de représailles en cas de modification du statu quo sur le mont du Temple à Jérusalem. Le site est le lieu le plus saint pour les Juifs, tandis que la mosquée al-Aqsa, qui se trouve sur l'esplanade, est le troisième lieu le plus sacré pour les musulmans. "Nous ne permettrons absolument pas la mise en œuvre des plans sionistes à la mosquée al-Aqsa ou à Jérusalem. L'épée de Jérusalem ne sera pas rengainée", a déclaré Ismail Haniyeh dans un discours commémorant le 35e anniversaire du Hamas."

"Le Hamas a conclu un pacte avec le peuple palestinien au sujet de la mosquée bénie al-Aqsa et a préservé la profondeur du sentiment islamique de connexion avec notre Jérusalem et notre al-Aqsa", a-t-il poursuivi. L'apparition télévisée d'Ismail Haniyeh portait le message "al-Aqsa en danger" ainsi qu'un logo du Hamas mettant en évidence le Dôme du Rocher, situé dans le complexe de la mosquée. La mise en danger supposée du site est l'un des fondements de la rhétorique palestinienne, et l'un des slogans utilisés pour pousser la jeunesse palestinienne à déclencher des affrontements avec les forces israéliennes sur le mont du Temple.

Selon le statu quo conclu après 1967 avec les autorités jordaniennes qui gèrent les sites religieux musulmans de Jérusalem, les Juifs sont autorisés à se rendre sur le mont du Temple mais pas à y prier. De nombreux militants font toutefois campagne pour que cette interdiction soit levée.

AP Photo/Mahmoud Illean Des Juifs visitent le Mont du Temple, le 7 août 2022

Les commentaires d'Ismail Haniyeh sont une forme d'avertissement au prochain gouvernement, et particulièrement au député Force juive Itamar Ben-Gvir, qui devrait être nommé au ministère de la Police nationale. Fervent partisan du pèlerinage juif sur le mont du Temple, il appelle à la fin des restrictions de prière, qui, selon lui, constituent un "apartheid anti-juif" sur le lieu saint.

De tels changements ont toutefois été rejetés lors des négociations pour la formation du gouvernement. Alors qu'il serait sur le point de faire de nombreuses concessions aux partis religieux qui composent la nouvelle coalition, Benjamin Netanyahou tente de rassurer ses opposants en s'engageant à préserver le fameux statu quo. Un sondage réalisé en mai a révélé que 50 % des Juifs israéliens pensaient que les Juifs devraient être autorisés à prier sur le site.