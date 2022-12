Une panthère de Perse élevée en France acheminée en Israël pour renforcer une espèce en voie d'exctinction

La féline, âgée de deux ans, va s'acclimater à son nouveau foyer avant de rencontrer son futur compagnon Coresh

Une nouvelle résidente du Zoo de Ramat Gan, en banlieue de Tel-Aviv, attend son compagnon israélien. Originaire du zoo de Beauval, à Saint-Aignan, en France, une panthère de Perse a été amenée en Israël afin de reproduire à une espèce en voie d'extinction. Prénommée Mademoiselle et âgée de deux ans, la féline s'acclimate à son nouveau foyer avant de rencontrer son futur compagnon, Coresh. Dans l'attente de leur rencontre, l'équipe du zoo a lancé un appel à proposition auprès du public pour trouver un nouveau nom à la "fiancée" française.

Coresh, âgé cinq ans, attend avec impatience sa promise, et leur premier rendez-vous aura lieu une fois que Mademoiselle se sera acclimatée à son nouveau foyer. La création d'un lien entre les deux léopards est un processus long et complexe, qui exige patience et stratégie. Dans un premier temps, les léopards seront placés dans la même tanière et se familiariseront avec leur odeur. Une fois que l'équipe du zoo aura constaté que la rencontre présente un intérêt mutuel, le couple sera placé de façon permanente dans une tanière commune.

Gideon Markowicz/Flash90 Un léopard dans le Safari de Ramat Gan

Selon la zoologiste Keren Or, la survie de la sous-espèce des léopards d'Anatolie, autre donné aux panthères de Perse, est importante pour la stabilité de l'écosystème. "Le couple n'a pas été choisi au hasard. Mademoiselle est destinée à Coresh depuis sa naissance sur la base d'informations spécifiques et de liens familiaux", a-t-elle expliqué.

Le nouveau couple de Ramat Gan participera à un projet de reproduction de l'espèce, qui vise à peupler les zoos européens de 200 léopards. Certains d'entre eux seront ensuite relâchés dans la nature.