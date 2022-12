"Le combat en territoire hostile est parfois obscurci par le brouillard de la bataille"

Le chef de la police des frontières a affirmé que les soldats israéliens qui ont tiré par erreur sur une adolescente palestinienne au cours d'un affrontement avec des terroristes palestiniens dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, ont "agi correctement". "J'ai exprimé avec insistance et sans réserve mon soutien et mon appui aux combattants", a déclaré Amir Cohen lors d'une cérémonie militaire. "Selon l'enquête qui m'a été présentée quelques heures après l'incident, nos combattants ont agi moralement, avec des valeurs, avec courage, avec détermination et ont sauvé des vies. Et pour cela, je les salue", a-t-il affirmé.

Tsahal a déclaré qu'il y avait une "forte probabilité" qu'un sniper ait accidentellement tiré et tué Jana Majdi Assam Zakarna, 16 ans, qui a été retrouvée morte sur le toit de sa maison avec une blessure par balle à la tête après le retrait des troupes israéliennes de Jénine. L'armée israélienne, citant une enquête initiale sur la fusillade, a déclaré qu'un tireur d'élite de la police des frontières a tiré sur des terroristes armés palestiniens qui visaient des soldats depuis les toits pendant le raid.

"Le combat en territoire hostile, comme nous l'avons vu récemment dans la région de Jénine, est parfois obscurci par le brouillard de la bataille. Au cours de celle-ci, nous sommes obligés de prendre des décisions sous le feu et dans un court laps de temps", a expliqué Cohen.

"Nous n'avons pas de système VAR", a-t-il dit en faisant référence aux vidéos utilisées par les arbitres pour revoir les décisions prises lors des matchs de football. "Nous ne pouvons pas aller sur l'écran et décider ce qui était la bonne chose ou non".