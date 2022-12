Netanyahou défend le partenariat avec Ben-Gvir et affirme que le député a "changé" ses opinions

Netanyahou a assuré que c'est lui qui mènera la barque dans la future coalition : "Ils se joignent à moi, je ne me joins pas à eux"

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi à un média américain que le député Itamar Ben-Gvir a "changé" nombre de ses opinions ces dernières années, et qu'il ne sera de toute façon pas la "force motrice" du prochain gouvernement.

Dans une interview accordée à la National Public Radio (NPR) basée à Washington, Netanyahou a laissé entendre que Ben-Gvir - qui a été désigné comme prochain ministre de la Sécurité nationale avec un portefeuille élargi - est devenu "plus modéré" par rapport à son passé extrémiste.

"Tout d'abord, son éligibilité à être un député a été décidée par la Cour suprême", a affirmé Netanyahou à la NPR, faisant référence à la décision de la Cour en 2019 d'autoriser Ben-Gvir à se présenter au Parlement israélien. "Deuxièmement, il a modifié beaucoup de ses opinions depuis lors", a assuré Netanyahou.

Abir Sultan/Pool Photo via AP Le leader du Likoud Benjamin Netanyahou et le chef d'Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir

Faisant référence à Ben-Gvir, Netanyahou a déclaré que c'était une chose de s'exprimer pendant "des campagnes politiques il y a une décennie et demie, et c'en est une autre d'être réellement dans une position de responsabilité dans la gouvernance, et je vais certainement m'assurer que ce sera le cas". La première candidature du député d'Itamar Ben-Gvir remonte à 2019.

Le président du Likoud a défendu le fait de confier à Ben-Gvir le contrôle des forces de police ainsi que de certains éléments de l'armée dans le cadre d'un rôle élargi controversé. "Je pense que l'une des choses que nous avons vues est l'érosion de la sécurité interne en Israël. C'est une question très importante. Je dois dire que son parti a fait campagne sur ce thème", a estimé Netanyahou.

Yonatan Sindel/Flash90 Le chef du parti d'Otzma Yehudit, le député Itamar Ben Gvir, sur les lieux d'une attaque terroriste près de l'entrée de Jérusalem.

Interrogé sur les déclarations passées de Ben-Gvir appelant à l'expulsion des citoyens arabes d'Israël, Netanyahou a répondu : "Il ne dit pas cela en ce moment, d'ailleurs". Ces dernières années, Ben-Gvir a appelé à encourager les Arabes israéliens à quitter le pays, et a juré d'expulser les "terroristes", incluant certains députés arabes.

Concernant la résolution du conflit israélo-palestinien, Netanyahou a présenté un plan prévoyant une souveraineté limitée pour l'Autorité palestinienne. "La seule paix qui tiendra est celle que nous pouvons défendre", a-t-il déclaré. "Et celle que nous pouvons défendre est une paix dans laquelle les Palestiniens ont tous les pouvoirs pour se gouverner eux-mêmes, mais aucun des pouvoirs pour menacer notre vie, ce qui signifie que la sécurité, quels que soient les arrangements politiques que nous aurons, devra de façon réaliste rester entre les mains d'Israël."