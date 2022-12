Tous les membres de l'équipe d’Israël à l'Olympiade internationale de sciences ont été médaillés

C’est la première fois qu’Israël participe à ces Olympiades

L’équipe junior d'Israël en sciences entrainée à l’Université de Tel-Aviv pour les Jeunes, a remporté 6 médailles à l'Olympiade internationale de sciences pour la jeunesse (IJSO- International Junior Science Olympiad) qui s’est tenue à Bogota, en Colombie du 2 au 12 décembre 2022. C’est la première fois qu’Israël participe à l'Olympiade des sciences pour la jeunesse, a rapporté jeudi l'Université de Tel-Aviv.

L'Olympiade internationale de sciences pour les jeunes se déroulent depuis 2004, chaque année dans un pays différent. Le concours dure 10 jours et comprend une épreuve de questions à choix multiples, une épreuve théorique et une épreuve pratique dans trois matières : physique, chimie et biologie. 203 jeunes de 39 pays y ont participé cette année.

L'État d'Israël, qui y prenait part pour la première fois, était représenté par une délégation de 6 élèves du secondaire appartenant à l’équipe d’Israël de sciences junior : Noa ben Israel de Petach Tikva, Yonatan Guntmacher de Rishon Lezion, Noam Artstein de Netanya et Amit Nevo d'Atlit, qui ont chacun remporté une médaille d'argent, Danny Goldschmidt de Jérusalem et Amit Lanis de Sde Hemed, qui ont gagné chacun une médaille de bronze.

L’équipe d’Israël de sciences junior est formée à l'Université de Tel-Aviv pour les jeunes par les doctorants Roni Holitzer, Yonatan Aharoni, Reem Abu Rass aidés par une équipe d'instructeurs, sous la supervision de la coordinatrice des équipes scientifiques nationales israéliennes à l’Université de Tel-Aviv, Michal Friediger. La formation est prise en charge par le ministère israélien de l'Éducation et le Centre pour les scientifiques du futur de la Fondation Maïmonide.