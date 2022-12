Israël : la société Osem-Nestlé augmente les prix de certains de ses produits de 3,4 %

Osem-Nestlé a déclaré que depuis janvier 2021, les prix du blé ont augmenté de 60%

L'entreprise Osem-Nestlé a rejoint la vague des hausses de prix annoncées par les principaux fabricants de produits alimentaires israéliens et a annoncé aux détaillants qu'elle augmentait les prix de certains de ses produits de 3,4 % en moyenne. La société a expliqué qu'au cours des deux dernières années, elle a dû absorber "d'énormes augmentations de prix, d'une ampleur sans précédent pour les matières premières, l'emballage, le transport, l'énergie et plus encore, une tendance qui se poursuit au cours des mois actuels", et qu'elle a donc dû réviser la liste des prix pour les détaillants de certains de ses produits.

Les augmentations de prix ne s'appliqueront pas aux produits pour bébés comme Materna et Gerber, ni aux snacks Bamba, aux produits à base de café, aux céréales pour petit-déjeuner, au chocolat Nestlé et aux aliments pour animaux domestiques.

Osem-Nestlé a déclaré que depuis janvier 2021, les prix du blé ont augmenté de 60%, ceux des concentrés de tomates de 40%, du café de 45%, du sucre de 28%, des huiles de 50%, du blé dur pour les pâtes de 75%, du maïs de 33% et du soja de 13%.

"Ce n'est pas une décision facile pour nous, à un moment où l'inflation touche chaque famille en Israël. Au cours de l'année écoulée, nous avons pris une série de mesures de rationalisation importantes, notamment en réduisant les salaires des cadres et les coûts fixes, en révisant les accords d'approvisionnement, en licenciant des dizaines d'employés au siège de la société et au département commercial. Malgré ces mesures, et en raison de l'inflation élevée, nous avons pris la décision de réviser principalement les prix des produits fabriqués dans nos usines en Israël, qui comptent 2 500 employés, par nécessité réelle de faire face aux défis actuel et de maintenir en même temps la stabilité des usines de la société à Kiryat Gat, Sderot et Yokneam", a déclaré le PDG d'Osem-Nestlé, Avi Ben-Assayag.

Le mois dernier, Osem-Nestlé a annoncé que, dans le cadre de son plan de rationalisation, elle licenciait des dizaines d'employés, pour la plupart des vendeurs, ainsi qu'un petit nombre d'employés au siège de l'entreprise.