Cisjordanie : cinq Palestiniens suspectés d'activités terroristes arrêtés

27 civils ont péri cette année dans des attentats terroristes commis par des Arabes israéliens ou des Palestiniens

Les forces de Tsahal, des gardes frontières et du Shin Bet ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi de nouvelles opérations dans plusieurs villages de Cisjordanie.

Deux Palestiniens recherchés pour des soupçons d'activités terroristes ont été arrêtés dans le village de Beit Omer, tandis que deux autres suspects ont été arrêtés dans le village de Beit Ur al-Tahta, où des fusils M16 et du matériel ont par ailleurs été confisqués. Dans les villages de Kharbat Carmel et Beit Awa, un suspect a été arrêtée, 13 véhicules volés et une arme de type Carlo ont été saisis.

Depuis mars, Tsahal a massivement intensifié ses opérations en Cisjordanie en réponse à la vague de terrorisme palestinien qui a coûté la vie à 27 civils israéliens et étrangers, ainsi qu'à 3 soldats et un policier. La majorité des décès sont survenus lors d'attaques perpétrées dans la région de Tel-Aviv et dans des villes voisines (12), et en Cisjordanie (9). L'année 2022 aura ainsi été l'année la plus meurtrière en Israël depuis 2015, où 29 personnes avaient été tuées au cours d'une série d'attaques au couteau, par balles et à la voiture-bélier.

Un sondage publié mardi révélait que 72 % des Palestiniens soutiennent la création de nouveaux groupes armés en Cisjordanie, semblables au groupe terroriste "Fosse aux lions" qui opère depuis Naplouse contre Israël. On y apprenait par ailleurs que seuls 32 % soutiennent encore une solution à deux États, alors que ce chiffre était supérieur à 50 % il y a dix ans.