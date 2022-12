Une femme grièvement blessée par des émeutiers ultra-orthodoxes à Jérusalem, condamnations des politiques

Les politiques ont exhorté les autorités à punir sévèrement les auteurs de ces actes

Des députés de tous bords ont condamné vendredi les violentes manifestations organisées la veille à Jérusalem par des centaines d'extrémistes ultra-orthodoxes, au cours desquelles une femme a été gravement blessée. La femme de 40 ans a été hospitalisée après avoir été frappée avec une poubelle par des émeutiers. Pendant la nuit, son état s'est détérioré, a rapporté le site Ynet.

Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a souhaité "un prompt rétablissement à la femme gravement blessée hier lors des manifestations haredi à Jérusalem". "Je demande à la police d'enquêter rapidement et de punir sévèrement les coupables", a-t-il tweeté.

https://twitter.com/i/web/status/1603665938393534464 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a condamné sur Twitter la violence "aux mains d'extrémistes ultra-orthodoxes à Jérusalem". "Je demande à la police d'attraper les responsables de ce crime et de les traiter dans toute la mesure de la loi. Il n'y a pas de place pour les émeutes violentes dans les rues d'Israël", a-t-il déclaré. Dans une déclaration, le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Otzma Yehudit, a demandé à la police d'utiliser une "main lourde" contre les manifestants.

https://twitter.com/i/web/status/1603716222427844614 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"La violence n'est pas la liberté d'expression, c'est l'anarchie. Les anarchistes doivent être traités avec une main lourde", a affirmé Ben-Gvir. "Les émeutiers qui ont presque tué une femme et blessé des policiers doivent aller en prison pour une très longue période", a-t-il ajouté.

Les manifestants ont crié sur la police et les agents de la police des frontières, les traitant de "nazis, meurtriers, terroristes", a rapporté le site d'information Walla. "Ben-Gvir va remettre de l'ordre ici", ont-ils dit.

La manifestation dans le quartier Mea Shearim de la capitale a éclaté en réponse à l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir incendié un magasin de téléphones portables il y a plusieurs mois. Les magasins de téléphones portables sont parfois pris pour cible par des extrémistes religieux parce qu'ils ne respectent pas les règles casher qui restreignent l'utilisation de ces appareils.

(Capture d'écran de la vidéo Twitter : utilisée conformément à la clause 27a de la loi sur le droit d'auteur) La police détient un manifestant ultra-orthodoxe lors des émeutes à Jérusalem, le 15 décembre 2022.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés pendant des heures dans la nuit de jeudi à vendredi, bloquant les routes, incendiant un feu de signalisation et des poubelles, et lançant des pierres sur la police. La police a arrêté au moins deux personnes pour trouble à l'ordre public et incendie. Les suspects ont été emmenés dans un poste de police pour interrogatoire.

Après le début des protestations à Jérusalem, des manifestations distinctes ont éclaté à Beit Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située entre Jérusalem et Tel-Aviv. Les manifestations de Beit Shemesh ont eu lieu en réponse à l'arrestation de deux résidents il y a quelques jours pour vandalisme présumé sur des biens publics.