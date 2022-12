Israël : une hôtesse de l'air recueille plus de 42 000 followers sur TikTok en tournant des vidéos sur le quotidien du personnel navigant

"Dans certains domaines, comme la sécurité, je ne révèle rien"

Sherry Bakameir-Arazi n'est pas une hôtesse de l'air ordinaire. En poste depuis 22 ans, dont les huit dernières années en tant que directrice du service et de la sécurité de la compagnie nationale israélienne El-Al, elle réalise depuis deux ans des vidéos Tik Tok qui relatent le quotidien du personnel navigant pendant les temps de vol. Ses vidéos divertissantes et informatives sont suivies par plus de 42 000 followers. "Je veux montrer aux gens que nous faisons plus que simplement dire : 'J'espère que vous avez fait un bon vol' et servir des boissons."

Son compte Tik Tok, "The Stewardess" est rempli de vidéos la montrant en train d'interagir avec d'autres membres de l'équipage et révèle des zones cachées de l'avion inaccessibles aux passagers.

"Dans certains domaines, comme la sécurité, je ne révèle rien. Idem pour le salaire ou les relations de travail. Ce sont des éléments personnels et liés à l'entreprise", précise-t-elle.

Sherry est devenue hôtesse de l'air par hasard. Elle avait 18 ans lorsqu'elle a posé son premier pied dans un avion. Elle a commencé à étudier après son service militaire, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est passionnée pour les voyages et a décidé de devenir hôtesse.

"Dès que je quitte la maison avec mon uniforme et mon maquillage, je suis une autre personne", dit-elle. "C'est comme si je tournais une scène de film. Nous voyageons dans le monde entier et logeons dans les meilleurs hôtels. À 20 ans, j'ai appris à être très indépendante. Il y a quelque chose de magique à être à Bangkok et atterrir une semaine plus tard à Los Angeles. C'est un sentiment spécial et j'ai conscience de la chance que j'ai", a-t-elle affirmé.