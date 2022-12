Le chanteur Robbie Williams en concert en Israël l'été prochain

Il s'agira du deuxième concert du chanteur britannique dans le pays

Robbie Williams se produira en Israël le 1er juin au parc Hayarkon de Tel-Aviv, a rapporté samedi Ran Boker, journaliste du site Ynet. Il s'agira du deuxième concert du chanteur britannique dans le pays, après celui de 2015 qui avait également eu lieu à Tel-Aviv. Robbie Williams est l'une des figures majeures du pop rock britannique, avec des titres tels que "Feel", "Tripping", "Angels" et "Candy". Il commence sa carrière en 1991 avec le groupe Take That, qu'il quitte en 1995 pour entamer une carrière solo. La représentation de Robbie Williams s'inscrira dans le cadre de sa tournée pour la promotion de son nouvel album "XXV", sorti en septembre dernier, à l'occasion du 25e anniversaire de sa carrière solo.

La semaine dernière, il a par ailleurs été annoncé que "Guns and Roses" devrait également se produire en Israël cet été. Le groupe de rock s'est déjà produit trois fois dans le pays, et des négociations avancées sont en cours pour planifier un quatrième concert d'Axl Rose et sa bande. On attend également cet été l'arrivée en Israël du groupe "Imagine Dragons" qui se produira le 29 août au parc HaYarkon Park. En revanche, les Red Hot Chili Peppers ont annoncé l'annulation de leur concert dans le pays, tout comme Céline Dion pour des raisons de santé.