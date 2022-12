Israël : le franco-palestinien Salah Hamouri expulsé en France pour activités terroristes

Salah Hamouri a notamment été condamné en 2005 à une peine d'emprisonnement de sept ans pour avoir planifié l'assassinat du rabbin Ovadia Yossef

Israël a expulsé dimanche matin le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri, qui se trouvait en détention administrative en Israël depuis le mois de mars, a annoncé le ministère israélien de l'Intérieur. Salah Hamouri "a été expulsé ce matin vers la France à la suite de la décision de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked de lui retirer son statut de résident", a indiqué le ministère israélien de l'Intérieur dans un communiqué. La famille et la campagne de soutien de Salah Hamouri s'attendaient à une expulsion dimanche matin sur le vol entre Tel-Aviv et Paris de la compagnie aérienne israélienne El AL.

ABBAS MOMANI / AFP Salah Hamouri, avocat franco-palestinien accusé par Israël d'activités terroristes, à Ramallah, en Cisjordanie

Ses activités au sein du groupe terroriste du Front populaire de libération de la Palestine lui ont valu de nombreuses arrestations. Il a notamment été condamné en 2005 à une peine d'emprisonnement de sept ans pour avoir planifié l'assassinat du rabbin Ovadia Yossef, autorité religieuse séfarade décédée en 2013. Salah Hamouri avait toutefois été libéré avant la fin de sa peine dans le cadre de l'accord Shalit. Après sa libération, il a repris ses activités au sein du FPLP et a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de détentions administratives, dont la dernière remontait à mars dernier.

Salah Hamouri, avocat de métier, avait appris fin novembre qu'il allait être expulsé en décembre vers la France. Mais son expulsion avait été reportée à la suite d'audiences devant la justice militaire, ses avocats remettant en cause son ordre d'expulsion et aussi la révocation de son statut de résident de Jérusalem-Est. Or, début décembre, les autorités israéliennes ont confirmé la révocation de son statut ouvrant ainsi la voie à une expulsion imminente malgré une nouvelle audience prévue le 1er janvier.

Dans une publication vidéo, la ministre de l'Intérieur sortante s'est félicitée de l'expulsion de Salah Hamouri : "C'est un formidable accomplissement d'avoir pu provoquer, juste avant la fin de mon mandat, l'expulsion du terroriste Salah Hamouri, qui a pris part à un projet d'assassinat du rav Ovadia Yossef. Il ne fait aucun doute que les terroristes n'ont rien à faire en Israël", a commenté dimanche Ayelet Shaked Shaked.

La France a condamné dimanche l'expulsion par Israël de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, la jugeant "contraire au droit". "Nous condamnons aujourd'hui la décision des autorités israéliennes, contraire au droit, d'expulser M. Salah Hamouri vers la France", indique le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué.

"Depuis sa dernière arrestation, la France s’est pleinement mobilisée, y compris au plus haut niveau de l’Etat, pour faire en sorte que les droits de M. Salah Hamouri soient respectés, qu’il bénéficie de toutes les voies de recours et qu’il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre. La France a également engagé de multiples démarches auprès des autorités israéliennes pour manifester de la manière la plus claire son opposition à cette expulsion d’un résident palestinien de Jérusalem-Est, territoire occupé au sens de la quatrième convention de Genève", poursuit le communiqué.

"J'ai changé d'endroit mais le combat continue" a déclaré Salah Hamouri à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy dimanche, où il a été accueilli par sa femme Elsa et plusieurs dizaines de ses soutiens, dont certains scandaient "Palestine vivra, Palestine vaincra". "Aujourd'hui, je sens que j'ai une responsabilité énorme pour ma cause et mon peuple. On ne lâche pas la Palestine. Notre droit c'est de résister", a-t-il ajouté.