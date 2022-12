Israël : le nouveau gouvernement devrait être annoncé cette semaine

La date butoir est fixée à mercredi, bien que Benjamin Netanyahou ait encore la possibilité de demander une prolongation jusqu'au 25 décembre

Le président du Likoud, Benjamin Netanyahou, devrait annoncer cette semaine au président Isaac Herzog qu'il a formé un gouvernement, à l'issue d'un processus de négociation long et ardu qui aura duré plus de six semaines. La date butoir est fixée à mercredi, bien que le Premier ministre désigné ait encore la possibilité de demander une prolongation supplémentaire jusqu'au 25 décembre. Après l'annonce au président, il devra faire approuver le gouvernement par le plénum de la Knesset dans un délai d'une semaine.

Bien qu'aucun des accords de coalition officiels entre le Likoud et ses partenaires n'ait encore été signé, la plupart seraient toutefois bouclés. Il ne resterait plus qu'à régler les derniers détails de l'accord avec le Judaïsme unifié de la Torah concernant l'exemption de service militaire pour les étudiants de Yeshiva, scellée par l'adoption d'un amendement à la loi qui devrait intervenir avant l'adoption du budget. Les autres points d'accord concernent le logement. Selon la radio militaire, l'accord de coalition comprend notamment l'annonce de l'édification d'une nouvelle ville ultraorthodoxe dans les 90 jours suivant la formation du gouvernement, ainsi qu'une une clause selon laquelle 15% des logements de chaque projet de construction de plus de 1 500 unités seront réservés au public haredi.

Le président du Likoud, Benjamin Netanyahou, serre la main du député Yitzhak Goldknopf lors d'une session plénière de la Knesset, le 21 novembre 2022.

Les partenaires de la coalition poursuivront cette semaine leur blitz législatif pour faire adopter quatre nouvelles lois et amendements avant que le gouvernement ne prête serment, la plupart ayant déjà été adoptés en première lecture la semaine dernière. Ces nouvelles dispositions législatives ont notamment pour but de permettre au chef du Shas Aryeh Deri d'occuper un poste de ministre en dépit de sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, et au dirigeant de Force juive Itamar Ben-Gvir, appelé à devenir ministre de la Sécurité nationale, d'avoir des pouvoirs étendus sur la police.

Samedi soir, dans une interview sur une chaîne israélienne, le député d'extrême droite n'a pas exclu la possibilité de remplacer Kobi Shabtai à la tête de la police israélienne. Il a également fait savoir qu'il allait demander à pouvoir déchoir les terroristes de leur nationalité, une prérogative jusque-là réservée au ministre de l'Intérieur.