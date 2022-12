Israël : un maire fait appel à une grue pour récupérer son perroquet durant shabbat

"C'est un gaspillage de l'argent des contribuables"

Le maire de la ville israélienne de Kiryat Shmona (nord), a fait appel samedi à une grue municipale pour récupérer son perroquet perché sur un arbre. Ce faisant, il s'est attiré les foudres des membres d'opposition du conseil municipal qui lui reprochent d'avoir utilisé abusivement les ressources locales un jour de shabbat ainsi que l'argent des contribuables.

Arthur, le perroquet d'Avihai Stern, maire de la ville, s'est envolé de la maison de ses maîtres vendredi, a rapporté le site d'information Walla. La famille, les amis et les résidents locaux ont alors entamé des recherches et finalement repéré l'oiseau dans un arbre, mais celui-ci s'est envolé avant d'avoir pu être récupéré.

Samedi, Arthur a de nouveau été repéré dans les hautes branches d'un cyprès. Avihai Stern a alors fait appel à une grue municipale, ce qui a nécessité deux ouvriers – un pour faire fonctionner la grue et un autre pour conduire le camion qui l'a amenée sur les lieux. Le maire, qui n'aurait apparemment aucune qualification pour monter sur une grue et qui ne semblait porter aucun équipement de sécurité, a été hissé en l'air et a pu récupérer son perroquet.

Le membre d'opposition du conseil municipal, Eli Zafrani, a critiqué l'édile pour avoir utilisé l'équipement municipal à son profit personnel, et demandé à deux hommes de travailler le shabbat. Les travaux municipaux ne sont généralement autorisés le jour chômé que dans les situations d'urgence. "Je suis choqué qu'un maire ait harcelé des employés municipaux en plein shabbat et sorti une grue aux frais de la municipalité, tout cela pour sauver son animal de compagnie", a déclaré Eli Zafrani. "C'est un gaspillage de l'argent des contribuables."

Il a ainsi exigé qu'Avihai Stern couvre le coût de l'opération, et menacé d'intenter une action en justice si le maire ne payait pas. Réagissant dans un communiqué, ce dernier a déclaré qu'il avait l'intention de payer pour l'utilisation de la grue, tout en soulignant que la municipalité avait par le passé aidé à récupérer des animaux de compagnie.

"La politique de la municipalité de Kiryat Shmona en matière de sauvetage des animaux est d'agir pour les secourir et sauver leur vie", indique le communiqué du maire. "C'est ce que nous avons fait ces dernières années dans un certain nombre de cas qui ont été traités suite à des demandes reçues sur notre hotline municipale, y compris le shabbat et les fêtes religieuses, et c'est ainsi que nous continuerons d'agir", a poursuivi le communiqué du maire, ajoutant que dans les cas précédents, les résidents n'avaient pas été contraints de couvrir le coût du sauvetage de leur animal. "Il convient de noter que le maire lui-même a grimpé sur la grue pour sauver son perroquet bien-aimé, et il remercie les centaines d'habitants de la ville qui se sont mobilisés pour le chercher", a conclu le communiqué.