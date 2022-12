Un drone mis au point par des chercheurs israéliens pour sauver les chauves-souris des pales d'éoliennes

"Les éoliennes sont considérées comme une technologie prometteuse dans le domaine des énergies renouvelables"

Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv et de l'Université de Haïfa offre une solution originale au défi biologique que représente le fonctionnement des éoliennes et permet de prévenir les dommages causés aux oiseaux et aux mammifères volants tels que les chauves-souris. Selon les chercheurs, chaque année, les éoliennes du monde entier tuent des millions de chauves-souris et d'autres animaux qui se retrouvent coincés dans les pales de l'éolienne. Une technologie unique montée sur un drone qui transmet une combinaison de signaux ultrasoniques et de lumières a été mise en place. Cela dissuade les chauves-souris et les amène à voler à une altitude plus élevée, en dehors de la zone de danger, permettant ainsi aux turbines de continuer à fonctionner efficacement en continu.

L'étude a été publiée dans la revue Remote Sensing in Ecology and Conservation et été financée par une subvention de recherche du ministère israélien de l'Energie.

"Les éoliennes sont considérées comme une technologie prometteuse dans le domaine des énergies renouvelables, mais leur fonctionnement implique une variété de défis biologiques. Aujourd'hui, la seule solution pour éviter la mort des chauves-souris consiste à interrompre l'activité des turbines aux moments où l'on s'attend à ce que les chauves-souris soient particulièrement actives. Mais ces interruptions réduisent l'efficacité des turbines et la quantité d'énergie qu'elles peuvent produire. L'avantage du drone est qu'il est en mouvement constant et qu'il transmet une combinaison de signaux visuels et acoustiques conçus spécifiquement pour les chauves-souris, les avertissant du danger. Lorsque les signaux sont stationnaires et constants, les animaux ont tendance à s'y habituer et finissent par les ignorer", a déclaré le Pr Yovel, en charge de l'étude.

À l'aide de diverses méthodes de surveillance, les chercheurs ont comparé l'activité normale des chauves-souris avec leur activité en présence du drone portant le dispositif de dissuasion. Les résultats sont sans équivoque - l'appareil a réussi à éloigner les chauves-souris. Avec la présence du drone, l'activité des chauves-souris a diminué d'environ 40 %, à une distance pouvant atteindre environ 400 mètres.