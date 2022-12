"La cuisine israélienne regroupe environ 80 cuisines différentes que les Juifs de toutes origines ayant émigré dans le pays ont amenées avec eux"

La deuxième édition des Prix de la cuisine israélienne s'est tenue à Tel-Aviv devant les caméras du magazine Culture d'i24NEWS. Couronnant les choix de 12 critiques gastronomiques et professionnels, l'événement a été l'occasion pour la star israélienne et internationale des fourneaux Assaf Granit, d'engranger une distinction supplémentaire, et pas n'importe laquelle puisqu'il a été élu meilleur chef d'Israël.

"Je suis très fier d'être honoré par ce prix. Il récompense le travail que j'accomplis avec tous mes partenaires depuis plus de dix ans, et nous sommes fiers de représenter la cuisine israélienne dans le monde entier. Lorsque nous mettons au point une création, nous avons en tête le fait que nous sommes des ambassadeurs du pays et de sa beauté. J'ai commencé à rêver de devenir chef après mon service militaire, mais jamais je n'aurais pu imaginer vivre quelque chose de si grand", a confié Assaf Granit au micro d'i24NEWS.

Parmi les autres prix décernés, celui du meilleur espoir de la cuisine israélienne attribué à Ohad Levy, celui du meilleur restaurant cacher attribué à l'établissement "Pescado" du chef Yehi Zino, ou le prix d'excellence de l'agriculture donné à la ferme "Aleh Aleh". Le prix du meilleur restaurant d'Israël est quant à lui revenu à "OCD", situé à Tel-Aviv.

Le prix d'honneur de la cuisine israélienne a enfin récompensé "Rama's Kitchen" de la cheffe Rama Ben Zvi. "C'est un très grand honneur pour moi", a-t-elle dit au micro d'i24NEWS. Elle s'est dit ravie qu'en Israël rien ne soit trop formel, ce qui permet selon elle de se retrouver aux côtés de chefs prestigieux comme lors de cette cérémonie, tout en étant complètement à l'aise. Elle relate avoir ouvert son restaurant en 1995, "ce qui à l'échelle israélienne équivaut au temps des dinosaures", plaisante-t-elle, en cuisant les légumes de son propre jardin, alors que la localité du nord où elle vivait n'était à l'époque pas encore raccordée ni à l'eau, ni à l'électricité. "Puis cette façon de cuisiner est devenu un art de vivre", souligne-t-elle.

"La cuisine israélienne regroupe environ 80 cuisines différentes que les Juifs de toutes origines ayant émigré dans le pays ont amenées avec eux. Cette cuisine multiculturelle est également influencée par les cuisines arabes de nos voisins, sans compter que de plus en plus de chefs israéliens passent par des écoles gastronomiques pour apprendre leur métier, desquelles ils ressortent avec d'autres cordes à leur arc pour proposer une cuisine éclectique. Le fait que la cuisine israélienne ne soit figée dans aucun livre ancien, et qu'elle soit aussi jeune que le pays, permet aux chefs de se montrer particulièrement créatifs pour inventer ce qu'on appelle la nouvelle cuisine israélienne", explique David Kichka, fondateur des prix de la cuisine israélienne.

Retrouvez toutes les bonnes adresses food de Culture