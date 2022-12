Jérusalem : une femme grièvement blessée lors d'une manifestation ultraorthodoxe

La manifestation a éclaté dans le quartier ultraorthodoxe de Mea Shearim en réponse à l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir incendié un magasin

Une mère de famille a été grièvement blessée lors d'une manifestation d'ultraorthodoxes à Jérusalem, jeudi. L'incident a été rendu public dimanche, après la diffusion par les médias d'images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit la victime être percutée par une benne à ordures incendiée que des émeutiers avaient poussée dans une rue.

Mirel Dzalovsky, une mère de 10 enfants âgée de 40 ans, est restée inconsciente et sous respirateur à l'hôpital Shaare Tzedek dimanche. Elle se trouve toujours dans un état grave, mais stable. Peu de temps après la publication de la vidéo de l'incident, la police a émis un ordre de censure concernant les détails de l'enquête. Aucune arrestation n'a encore été effectuée en lien avec l'incident.

La manifestation a éclaté dans le quartier ultraorthodoxe de Mea Shearim en réponse à l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir incendié un magasin de téléphones portables il y a plusieurs mois. Les magasins de téléphones portables sont parfois ciblés par des extrémistes religieux qui leur reprochent de ne pas se conformer aux règles religieuses limitant l'accès des appareils à internet et aux messageries de groupe. Le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé dimanche la garde à vue du suspect de trois jours supplémentaires.

Des centaines de manifestants ont fait des ravages pendant des heures jeudi soir, bloquant des routes, incendiant un feu de circulation ainsi que des poubelles, et jetant des pierres sur la police. Les pompiers ont éteint les flammes, mais l'une des bennes à ordures a percuté cette femme, lui causant de graves blessures. Les images semblent montrer que la poubelle s'enflamme au moment de l'impact avec la victime.

La police a arrêté au moins deux personnes pour trouble à l'ordre public et incendies. Les suspects ont été conduits au commissariat pour y être interrogés. Elle a précisé dans un communiqué que les deux suspects appréhendés n'étaient pas ceux qui avaient poussé la benne à ordures ayant blessé la mère de famille, et que d'autres arrestations devraient suivre.

Après le début des manifestations à Jérusalem, des protestations ont éclaté à Beit Shemesh, une ville ultraorthodoxe entre Jérusalem et Tel-Aviv. Les manifestations de Beit Shemesh sont intervenues en réponse à l'arrestation de deux habitants il y a quelques jours pour vandalisme présumé sur des biens publics. Les manifestations ont été largement condamnées par la classe politique, en particulier par les membres des partis ultraorthodoxes et d'extrême droite appelés à former le prochain gouvernement, soucieux d'exprimer une tolérance zéro envers la violence d'où qu'elle vienne.