Israël : des fonctionnaires suspectés d'avoir délivré frauduleusement des passeports israéliens à des Russes

D'autres arrestations sont prévues dans les jours qui viennent

Les enquêteurs de la division des fraudes de la police du district de Tel Aviv ont arrêté ce matin cinq suspects, dont trois employés de l'Autorité de la population et de l'immigration, soupçonnés d'avoir délivré des passeports israéliens permanents à des ressortissants russes, afin de leur permettre de circuler librement d'un pays à l'autre.

Ces arrestations sont le fruit d'une enquête sous couvert menée après le dépôt fin août d'une plainte par l'Autorité de la population et de l'immigration, après qu'un audit interne a conduit à l'identification d'un phénomène de files d'attente multiples pour la délivrance de documents biométriques. Au cours des investigations, il est apparu que deux "intermédiaires" ont approché des employés de diverses succursales à travers le pays, leur demandant de délivrer des passeports israéliens à des sujets russes, contrairement à la procédure en vigueur.

Selon les enquêteurs, ces ressortissants russes n'avaient droit qu'à des passeports temporaires ou à des documents de transit, étant donné que pour recevoir un passeport permanent, ils devaient vivre à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël. En pratique, les destinataires des passeports ne restaient dans le pays que pour quelques jours et sans aucune intention d'y rester.

La division des fraudes suspecte que les passeports en question étaient destinés à permettre à leurs destinataires de voyager plus facilement d'un pays à l'autre sans avoir à utiliser un passeport russe. A l'issue de l'enquête, les suspects - deux intermédiaires et trois employés de l'Autorité de la population et de l'immigration - seront déférés au tribunal de Tel-Aviv. D'autres arrestations sont prévues dans les jours qui viennent.