Israël : des enfants trouvent une lampe à huile vieille de 2 000 ans

Un groupe de jeunes enfants a récemment trouvé une lampe à huile vieille de 2 000 ans au kibboutz Parod, dans le nord de la Galilée, permettant de jeter un nouvel éclairage sur l'ancienne communauté juive qui vivait dans la région, a déclaré lundi l'Autorité des antiquités d'Israël dans un communiqué.

Ces enfants - Alon Cohen, Liam Atias et Rotem Levnat - qui sont en kita dalet (classe de CM1) à l'école Nof Hagalil du kibboutz, ont fait cette découverte alors qu'ils se promenaient il y a une dizaine de jours. Le trio a raconté avoir remarqué quelque chose qui sortait du sol, pensant d'abord qu'il s'agissait d'une pierre inhabituelle. Cependant, après l'avoir soigneusement retirée, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une lampe à huile entière en argile. Les enfants ont apporté l'objet à leurs parents, qui ont informé l'Autorité des antiquités d'Israël (IAA), ce qui a permis de le dater, selon le communiqué.

L'artefact a fait surface à proximité d'un site où l'Autorité des antiquités mène une fouille en prévision de la construction d'un nouveau quartier dans le kibboutz. L'archéologue Haim Mamliya relève que la lampe a été trouvée en dehors de la zone de fouille. "La découverte de la lampe peut nous donner un indice sur la distance des frontières du site antique", a-t-il déclaré. "Sans la trouvaille de ces enfants, nous ne l'aurions pas su. Il ne fait aucun doute que cette découverte jette un éclairage nouveau sur les fouilles."

Autorité des antiquités d'Israël Alon Cohen, Liam Atias et Rotem Levnat avec les prix de bon citoyen qu'ils ont reçus après avoir trouvé une ancienne lampe à huile dans le kibboutz Parod, en décembre 2022

L'IAA a remis aux enfants et à leurs parents une distinction de bons citoyens pour avoir amené l'objet aux autorités, alors que le trafic d'antiquités est monnaie courante en Israël. Le directeur de l'éducation à l'IAA, Einat Ambar-Armon, a indiqué que dans les temps anciens, la région de Parod était un grand village juif. "La lampe qui a été trouvée est typique de l'implantation juive du début de la période romaine", a-t-elle souligné. "Pour la plupart, les lampes de ce type sont sans décoration, contrairement aux lampes romaines de la même époque. C'est une découverte particulière. Il est assez rare de trouver une lampe entière comme celle-ci."

Le directeur de l'Autorité des antiquités d'Israël, Eli Eskosido, a suggéré que les pluies saisonnières avaient aidé à mettre la lampe au jour, et noté que cette découverte avait eu lieu quelques jours avant la fête de Hanoucca, qui a commencé dimanche soir. "Chaque année, grâce au calendrier des pluies qui tombent avant et à proximité de la fête de Hanoukka, nous recevons des" miracles de Hanoukka "et des surprises incroyables venant du sol", a-t-il déclaré, en se référant au miracle de Hanoukka relatif à la fiole d'huile dans le Temple de Jérusalem.