Dans son message de Hanoucca, le président israélien tente de rassurer les Juifs de diaspora

Le président Isaac Herzog a adressé ses vœux de bonne fête à la communauté juive mondiale lundi, à l'occasion du premier jour de Hanoucca, disant qu'il saluait les "questions difficiles" posées à propos du prochain gouvernement. "L'histoire de Hanoucca se rapporte à des gens qui se penchent sur leurs propres vérités et s'inspirent mutuellement pour rester connectés", a déclaré Isaac Herzog dans un message vidéo, notant que le moment actuel exprimait "ses propres défis au sein de notre famille juive".

S'adressant aux communautés juives de la diaspora, le président israélien a déclaré que "il n'était un secret pour personne que les récentes élections en Israël avaient amené de nombreux Juifs du monde entier à se poser des questions sur leur appartenance à notre propre collectif". Le chef d'Etat a alors souligné qu'un tel questionnement "était naturel". "Je salue ces voix, qui montrent à quel point Israël compte pour nous tous. Je voudrais rappeler que tenir compte des questions difficiles a toujours fait partie de l'histoire juive et de la voie juive", a-t-il noté.

"Si nous sommes capables de mettre de côté nos réactions premières et nous présenter avec la volonté de nous écouter honnêtement, nous découvrirons que nos nombreuses voix - à la fois en Israël et entre nos communautés juives - sont notre plus grande force", a-t-il encore dit. Il a conclu en soulignant que "sur une menorah à huit bougies, il y avait de la place pour nous tous".

De nombreux groupes juifs du monde entier ont tiré la sonnette d'alarme concernant les politiques préconisées par les membres de la prochaine coalition gouvernementale. L'inclusion des députés d'extrême droite Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir suscite notamment l'inquiétude de nombreux groupes libéraux et traditionnels.

La volonté déclarée du prochain gouvernement de modifier la loi du retour pour limiter l'éligibilité à l'immigration, d'annuler la reconnaissance des conversions non orthodoxes et de confier un poste de haut niveau au politicien anti-LGBT Avi Maoz, a amené pluiseurs dirigeants juifs de diaspora à exprimer leurs inquiétudes.

L'ancien chef de la Ligue anti-diffamation, Abe Foxman, a récemment averti qu'un gouvernement israélien d'extrême droite aliénerait les Juifs américains. "Si Bibi [Netanyahou] change la nature de la démocratie en Israël, il changera la nature du soutien des États-Unis et de la communauté juive américaine à Israël", a-t-il dit.

Le mois dernier, la branche sioniste officielle du Mouvement conservateur a, elle, supplié Benjamin Netanyahou de ne pas nommer Itamar Ben-Gvir ministre, en raison de son passé d'incitation au terrorisme et de ses pécédentes condamnations. Quant à William Daroff, chef de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, qui évite généralement de critiquer le gouvernement israélien, il a lancé son propre avertissement le mois dernier. "La loi du retour est un fondement du sionisme", a-t-il déclaré à propos des tentatives de modifier la législation pour limiter l'immigration parmi ceux qui ne sont pas considérés comme juifs selon la loi juive orthodoxe. Il s'est dit "très préoccupé" par de tels efforts.