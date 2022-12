Jérusalem : Des artefacts rares liés à l'histoire de Hanoucca découverts au musée de la Tour de David

La découverte a été faite pendant les rénovations du musée, qui subit depuis cinq ans un ravalement massif à hauteur de 40 millions de dollars

Des objets rares liés à l'histoire de la fête juive de Hanoucca ont été découverts dans une vieille boîte poussiéreuse au musée de la Tour de David à Jérusalem et seront exposés au public pour la première fois depuis plus de 30 ans. Les pointes de flèches, les balles de fronde et les lance-pierres nouvellement conservés datent de la période hasmonéenne, il y a près de 2 200 ans.

"Au cours des fouilles de 1982 et 1983, les archéologues ont découvert de nombreux artefacts liés au siège qui se déroulait ici à Jérusalem lorsque le souverain hasmonéen Jean Hyrcanus était là et que le souverain hellénistique Antiochus VII assiégeait la ville", explique Reut Kozak, archéologue au musée de la Tour de David. "Nous avons trouvé une grande quantité de ces armes ici. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve partout, ce qui signifie qu'une bataille très importante a eu lieu ici au IIe siècle avant notre ère."

Parmi les artefacts que les archéologues ont mis au jour, on trouve une soixantaine de pointes de flèches, 200 pierres de baliste et un certain nombre de balles de fronde.

"Alors que nous nettoyions tout, nous avons trouvé une toute petite boîte pleine de poussière derrière un énorme placard", a déclaré Eilat Lieber, directrice et conservatrice en chef du musée. "Lorsque nous l'avons ouvert, nous avons trouvé de petites boîtes contenant de magnifiques vestiges d'une fouille archéologique qui a eu lieu ici il y a environ 30 ans." Les archéologues recherchaient ces artefacts depuis de nombreuses années, a noté Lieber. Plusieurs des pointes de flèches sont gravées de lettres grecques, tandis que certaines balles de frondes sont décorées de tridents et d'éclairs, symboles des dieux de la mythologie classique.