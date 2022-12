Israël : des Iraniens auraient bien piraté des caméras de sécurité à Jérusalem

Dans une enquête qui sera diffusée mardi, tous les pirates iraniens seront révélés

Des Iraniens auraient bien piraté des caméras de sécurité israéliennes d'une unité hautement sensible il y a plus d'un an, rapportent les médias locaux. Les caméras qui ont été piratées sont notamment celles qui ont filmé l'attentat de Jérusalem, qui a fait deux morts et une vingtaine de blessés le mois dernier.

Les Iraniens avaient fait circuler les vidéos de ces caméras de surveillance dans des groupes de la plateforme Telegram, créant le doute chez les autorités israéliennes qui avaient elles-mêmes été dans l'incapacité de retrouver ces images. Les responsables israéliens de la sécurité ont toutefois déclaré que les caméras piratées ne sont connectées à aucun système particulièrement sensible mais sont des caméras classiques de surveillance des rues.

Dans une enquête qui sera diffusée mardi, tous les pirates iraniens seront révélés, ainsi que les noms des groupes qui ont commandité l'attaque.