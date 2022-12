Israël : 8 Bédouins suspectés d'avoir volé des armes dans une base de Tsahal arrêtés

Au cours de l'enquête, ils ont admis les infractions et ont même remis certaines des munitions volées

Dans le cadre d'une activité conjointe du Service général de sécurité et de la Division anti-corruption du district du Néguev de la police israélienne, au cours des deux derniers mois, huit citoyens bédouins israéliens, de Tarabin a-Sana dans le Néguev, ont été détenus pour interrogatoire car ils sont soupçonnés d'avoir pénétré par effraction dans une base de Tsahal dans le sud. Au cours de l'opération, des dizaines de milliers de munitions ont été volées dans un bunker de la base, tout en causant des dommages à la clôture de sécurité et à la structure du bunker.

Un effort d'investigation combiné de toutes les forces de sécurité a permis d'arrêter les personnes impliquées, tout en enquêtant sur les soupçons de vol dans les bases.

Les suspects sont arrivés à la base de Sde Yemen en pleine nuit, ont sectionné la clôture et ont volé des dizaines de boîtes de munitions dans un bunker militaire. Hamed al-Sanae et Abdul Karim al-Sanae, ont même été impliqués dans un autre incident d'effraction à la base. Les éléments d'enquête accumulés par le Shin Bet et la division PFA de l'unité centrale du Néguev ont révélé que plus tard, Abdul Karim al-Sanae et Tarek al-Sanae ont œuvré pour revendre les munitions.

Pendant l'opération secrète, deux autres suspects ont été arrêtés, Asmat Abu Alyon et Udai Abu Sarihan, des résidents de Tel Sheva qui ont acheté les munitions aux suspects. Au cours de l'enquête, ils ont admis les infractions et ont même remis certaines des munitions volées aux forces de sécurité. L'enquête a également révélé que tous les détenus ont commis diverses infractions liées aux armes, ainsi que de nombreuses infractions pénales.

Les déclarations du procureur ont été soumises et le bureau du procureur du district sud devrait déposer des actes d'accusation dans cette affaire. Le Service général de sécurité et la police israélienne prennent très au sérieux toute implication de citoyens israéliens dans des incidents sécuritaires, y compris l'entrée par effraction dans des bases de Tsahal et le vol de munitions et de matériel militaire, qui pourraient tomber entre les mains d'éléments terroristes et être utilisés pour mener des attaques contre des Israéliens.