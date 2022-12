Noa Kirel nommée meilleure artiste israélienne sur TikTok

"TikTok façonne la culture israélienne dans tous les domaines de notre vie"

La popstar israélienne Noa Kirel a été nommée meilleure artiste du pays sur TikTok en 2022, selon le bilan de fin d'année de la plateforme. TikTok est devenue rapidement l'une des applications les plus populaires au monde, et en 2022, elle a affirmé sa position de leader culturel dans l'État hébreu.

Noa Kirel a lancé sa chanson à succès "Bell" exclusivement sur TikTok, la vidéo ayant reçu quelque 106 millions de vues devenant un énorme succès. Actuellement, la chanteuse de 21 ans possède un total de 13 millions de likes sur l'ensemble de ses vidéos et des centaines de milliers de followers. En outre, l'année 2022 a vu la première production d'une émission israélienne diffusée à la fois sur la plateforme de réseaux sociaux et à la télévision - "Tok Tok" de Paramount Israël.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons vu le pouvoir qu'a TikTok de changer la réalité dans tous les secteurs culturels", a déclaré Assaf Sagi, responsable de la division mondiale des jeux de TikTok. "Une connexion directe a été créée entre les stars et leur public, et d'innombrables façons nouvelles et créatives pour les marques de raconter leur histoire se sont développées."

La publicité sur la plateforme a également augmenté, car les gens ont commencé à reconnaître le potentiel et l'influence croissante de TikTok. Une enquête récente a révélé que 62 % des annonceurs ont l'intention d'augmenter leurs budgets publicitaires sur la plateforme. Le directeur des opérations de contenu de TikTok en Israël, Aviad Rosenbaum, a déclaré : "Nous avons conquis un certain nombre de sommets culturels cette année. TikTok façonne la culture israélienne dans tous les domaines de notre vie".