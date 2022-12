Israël : Kfar Kama reconnu par l'ONU comme "village touristique" en 2022

La liste finale des villages gagnants sera publiée le 20 janvier 2023

Le ministère israélien du tourisme a annoncé, mardi, que la communauté circassienne de Kfar Kama avait été sélectionnée par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) pour figurer sur sa liste exclusive "des villages touristiques qu'il est recommandé de visiter en 2022". L'objectif de ce prestigieux concours, qui en est à sa deuxième édition, est de promouvoir et de renforcer le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux (jusqu'à 15 000 habitants), ainsi que leurs paysages, leur diversité naturelle et culturelle et leur patrimoine local dont notamment la gastronomie. Dans le même temps, l'initiative encourage le développement du tourisme dans les zones rurales qui contribuent aux objectifs du développement durable.

130 demandes provenant de 57 pays ont été soumises pour le prestigieux titre, y compris les propositions du Ministère israélien du tourisme. Dans le cadre de la procédure dirigée par le directeur général adjoint Kobi Barda, et la directrice des relations internationales Nira Fisher, le ministère israélien du Tourisme a déposé des candidatures pour trois sites, dont le kibboutz Neot Smadar dans le Néguev. La liste finale des villages gagnants sera publiée le 20 janvier 2023.

"La reconnaissance de Kfar Kama en tant que village touristique met Israël au même plan que d'autres sites touristiques célèbres à travers le monde. Le choix du village Kfar Kama par l'OMT le transformera en un centre de pèlerinage pour de nombreux touristes et aura un impact positif sur l'environnement rural en Galilée", a déclaré le ministre du Tourisme, Yoel Razvozov.

Kfar Kama, qui compte environ 4 000 habitants, abrite le musée traditionnel de la culture circassienne et accueille notamment des festivals qui permettent de faire découvrir au public cette culture unique. Le village, dont l'infrastructure touristique a été rénovée avec l'aide du Ministère du tourisme, regorge de restaurants, d'attractions familiales, d'une laiterie proposant des ateliers sur les procédés de fabrication du fromage et du Circassian Heritage Conservation Center, qui propose des visites des anciennes ruelles du village, un spectacle son et lumière ou encore des dégustations de plats typiques. Cette reconnaissance internationale devrait générer une augmentation du tourisme et du développement de l'espace rural, en particulier dans les environs du village gagnant.