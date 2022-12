Israël : la police tente d'interrompre la représentation d'un rappeur arabe accusé d'incitation

Tamer Nafar, artiste populaire en Israël et à l'étranger, est un critique virulent du gouvernement israélien

Des policiers ont tenté d'empêcher le concert d'un rappeur palestinien controversé dans le nord d'Israël, affirmant que les paroles de ses chansons constituent une incitation contre la police et l'État. Bien qu'il se soit produit samedi soir, les détails de l'incident n'ont été révélés que tard lundi soir et mardi matin avec des vidéos de la police menaçant les organisateurs du spectacle.

La performance du rappeur né à Lod, Tamer Nafar - qui s'identifie comme Palestinien et non Arabe Israélien - a eu lieu lors d'une foire de Noël qui s'est tenue dans la ville arabe du nord de Kafr Yasif, non loin d'Acre. Tamer Nafar, artiste populaire en Israël et à l'étranger, est un critique virulent du gouvernement israélien, à tel point que de nombreux politiciens réclament régulièrement l'annulation de ses spectacles. En 2016, la ministre de la Culture de l'époque, Miri Regev, avait ainsi quitté une cérémonie de remise de prix lors de la performance de Tamer Nafar pour protester contre ses paroles.

Lors du spectacle à Kafr Yasif le week-end dernier, des policiers ont demandé aux organisateurs que le rappeur soit évacué de la scène, au motif que les paroles de ses chansons étaient hostiles à la police car elles accusent notamment celle-ci d'être raciste. "Il chante une chanson contre la police et d'autres qui sont une incitation contre l'État d'Israël", a déclaré un officier aux organisateurs du festival dans une vidéo largement partagée. "Il ne peut pas continuer à chanter. Un agent va mettre fin à cet événement, conformément à la loi. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler, écartez-vous jusqu'à ce que l'officier arrive."

https://twitter.com/i/web/status/1604878420651180033 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un porte-parole de Tamer Nafar a déclaré à Channel 12 qu'un officier s'était également approché de l'artiste pendant qu'il se produisait et qu'il lui avait dit de "descendre de scène", sous peine d'y être forcé. Le rappeur a refusé, mais alors qu'il avait terminé de chanter, l'officier l'a attrapé, amenant les organisateurs du festival à intervenir. "La police a essayé d'arrêter ma représentation à la célébration de Noël ! Ne vous inquiétez pas, le spectacle continue. Vous ne pouvez pas arrêter la vérité", a écrit le chanteur sur Twitter lundi soir.

Le maire de Kafr Yasif, Shadi Shawiri, a déclaré mardi à la radio militaire que les actions des policiers étaient "un avertissement pour quiconque est attaché à la démocratie, quiconque se soucie de la liberté d'expression". L'organisation Mossawa Center, qui défend les droits des Arabes en Israël, a également sévèrement critiqué les tentatives d'annulation du concert du rappeur, accusant le gouvernement de "fermer toutes les voies de la liberté d'expression".

La police israélienne a soutenu de son côté que les "chansons du rappeur qui sont une incitation" violent l'accord entre les organisateurs de l'événement et la police, faisant référence à un accord signé entre la municipalité et la police pour que cette dernière supervise la sécurité de l'événement. "La représentation n'a pas été interrompue et le chanteur a terminé son spectacle comme prévu. La question a été transmise aux responsables compétents de la police pour examen", a déclaré la police dans un communiqué.