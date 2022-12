Israël : l'oligarque russe Roman Abramovich au Mur occidental pour la bar mitzva de son fils

L'invasion de la Russie a été un désastre personnel pour Roman Abramovich, en le privant de d'actifs chiffrés à plusieurs milliards de dollars

L'oligarque russo-israélien Roman Abramovich a été photographié ce mardi au mur Occidental dans la vieille ville de Jérusalem, où il se trouvait vraisemblablement pour la bar mitzvah de son fils, Aaron.

Roman Abramovich, 56 ans, ancien propriétaire du club de football anglais de Chelsea, a été sanctionné par la Grande-Bretagne et l'UE pour son soutien présumé au président russe Vladimir Poutine et à l'invasion en cours de l'Ukraine par Moscou. Lundi, le Canada a déclaré qu'il sanctionnerait également le milliardaire et saisirait les actifs qui lui sont liés.

L'oligarque russe détient la nationalité israélienne et a été repéré en Israël à plusieurs reprises depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de cette année. Les analystes affirment que l'invasion de la Russie a été un désastre personnel pour Roman Abramovich, en le privant de d'actifs chiffrés à plusieurs milliards de dollars.

Arie Leib Abrams/Flash90 Roman Abramovich au mur occidental à Jérusalem, le 20 décembre 2022

Selon une liste mise à jour des personnes les plus riches publiée par le journal The Times en mai, les sanctions qui le frappent ont détrôné le Russe de sa position d'homme le plus riche d'Israël avec une fortune nette estimée à 6,9 milliards de dollars, contre 14,5 milliards de dollars l'année dernière.

La première place est revenue à Eyal Ofer, le dirigeant d'Ofer Global Holdings, dont la fortune est évaluée à 15,4 milliards de dollars provenant d'actifs dans les secteurs de l'immobilier et du transport maritime. La seconde place est occupée par le frère de ce dernier, Idan Ofer avec 10,5 milliards de dollars provenant d'intérêts maritimes et énergétiques.

Fin mars, Roman Abramovich avait participé à des pourparlers de paix organisés par la Turquie entre la Russie et l'Ukraine, qui n'ont pas abouti. Il a pris la nationalité israélienne en 2018, bien que l'on ne sache pas combien de temps il passe par an dans le pays. Il avait été aperçu pour la dernière fois en Israël alors qu'il quittait l'aéroport Ben Gourion en mars.

De manière controversée , il détient également un passeport portugais en prétendant être un descendant de juifs séfarades.

Abramovich a amassé une fortune dans les industries russes du pétrole et de l'aluminium après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. En 2005, le géant russe de l'énergie Gazprom a payé 13 milliards de dollars pour la compagnie pétrolière Sibneft contrôlée par Abramovich, permettant au Kremlin de Poutine de reprendre l'influence de l'État dans l'industrie lucrative de l'énergie.