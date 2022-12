Israël : l'ambassadeur américain à l'allumage de la hanoukkia dans la section égalitaire du mur Occidental

Le mur Occidental appartient à tout le monde (...) Il n'y a pas qu'une seule façon d'être Juif ou Juive

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a assisté mardi à une cérémonie d'allumage des bougies organisée par le mouvement réformiste dans la section égalitaire du mur Occidental à Jérusalem. Cette décision est considérée comme un geste de l'envoyé américain en faveur des courants non orthodoxes, qui se sont battus pour que la section pluraliste du lieu saint soit officiellement reconnue.

Le précédent gouvernement de Benjamin Netanyahou avait conclu un accord pour réglementer et rénover l'espace, mais le chef du Likoud y avait finalement renoncé sous la pression des partis ultraorthodoxes de sa coalition. Au cours d'un bref discours avant l'allumage des bougies, Tom Nides s'est fièrement identifié comme un Juif réformé, suscitant les applaudissements de la foule.

Le grand rabbin séfarade Yitzhak Yossef avait appelé le grand rabbin du mur des Lamentations à annuler cette cérémonie d'allumage des bougies dans la section égalitaire, tandis que dans le cadre des négociations de coalition, les députés ultraorthodoxes exigent que des lois soient adoptées pour interdire les services de prières égalitaires sur le lieu saint.

Dans un communiqué, le mouvement réformé a déclaré que la cérémonie envoyait "un message clair : le mur Occidental appartient à tout le monde. Les tentatives d'empêcher la prière des Juifs et des Juives au Mur Occidental ne réussiront pas, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être Juif ou Juive. Le mouvement a ajouté qu'il était "heureux d'accueillir l'ambassadeur américain en Israël Tom Nides et d'augmenter la lumière émanant du mur Occidental".

Un allumage séparé des bougies a eu lieu dans la section masculine du mur occidental, en présence de responsables gouvernementaux, dont le ministre de la Défense Benny Gantz. À son arrivée, un petit groupe a été filmé en train de l'invectiver, une personne lui criant "honte à vous!" en rappelant les propos du ministre qui avait affirmé par le passé qu'il y avait de la place pour deux capitales à Jérusalem – une pour Israël et une autre pour les Palestiniens. "Allez vous-en d'ici !", a encore dit cette personne.

Le dirigeant du parti Judaïsme unifié de la Torah, le député Yitzhak Goldknopf, a publié une déclaration condamnant les perturbateurs, alors que cet incident était le deuxième du même type sur le lieu saint ces derniers mois. "Le mur Occidental appartient à chaque Juif… il est interdit d'humilier publiquement quiconque, et certainement pas quelqu'un qui consacre sa vie à l'État d'Israël", a déclaré le leader ultraorthodoxe.

Le groupe Women of the Wall (Femmes du mur), qui milite pour l'égalité des sexes au Mur des Lamentations, a organisé sa propre cérémonie d'allumage des bougies pour Hanoucca. Le groupe a noté dans un communiqué que la Western Wall Heritage Foundation, qui administre le site, n'autorisait pas les femmes à participer à ses cérémonies d'allumage des bougies et que la hanoukkia (chandelier à neuf branches) était placée du côté des hommes afin que les femmes n'y aient pas accès.

Women of the Wall Allumage de la hanoukkia au mur Occidental par le groupe Woment of the Wall, le 20 décembre 2022

"Nous étions heureuses d'allumer les bougies dans la section des femmes du Mur Occidental et de créer un espace pour les femmes sur le site. Nous continuerons à nous battre pour la place des femmes au Mur Occidental, et pour que la voix féminine soit entendue sur ce lieu saint qui appartient à chaque Juif", a déclaré Yochi Rappeport, présidente de Women of the Wall.

Mardi toujours, la yeshiva (école talmudique) Ateret Cohanim située dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem a affirmé que des vandales arabes avaient détruit la hanoukkia qui avait été installée à l'extérieur de son bâtiment. La yeshiva a déclaré qu'elle avait appelé la police, et que celle-ci avait procédé à plusieurs arrestations.