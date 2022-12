Israël/Logement : bond des permis de construire et des mises en chantier en 2022

Cette hausse pourrait entraîner un ralentissement de la hausse des prix

La construction de logements en Israël a bondi de plus de 15 % cette année, avec quelque 70 000 mises en chantier enregistrées entre octobre 2021 et septembre 2022 et un nombre de permis de construire délivrés très important, selon des chiffres ​​publiés mardi par le Bureau central des statistiques (CBS).

Selon ces données, la construction de 70 250 nouveaux appartements a été entreprise entre octobre 2021 et septembre 2022, soit une hausse de 15,6 % par rapport à la période précédente entre octobre 2020 et septembre 2021, et le nombre le plus élevé sur les quatre dernières années. Un quart des nouvelles mises en chantier ont eu lieu dans le centre du pays – 21,5 % à Tel-Aviv –, reflétant la pression sur le marché du logement dans ces zones. Plus de 12 % des nouvelles mises en chantier d'appartements ont eu lieu à Jérusalem, 12,4 % dans le nord d'Israël et un peu plus de 16 % dans le sud du pays.

Le rapport indique que près de 12 % des appartements dont la construction a été entamée au cours de la dernière année étaient destinés à des programmes gouvernementaux de logements subventionnés (mehir lamishtaken). Seuls 4 % d'entre eux sont destinés à la location longue durée, malgré le besoin criant pour ce type de logements, tandis que 18 % des chantiers font partie de programmes de rénovation urbaine (Tama 38).

La coalition gouvernementale sortante a promu l'année dernière un plan ambitieux visant à lancer la construction de 280 000 logements entre 2022 et 2025, soit environ 70 000 unités par an, afin d'augmenter rapidement l'offre d'appartements et lutter contre la crise du logement.

Au cours de l'année écoulée, les prix à travers le pays ont augmenté de plus de 20 % sur la base des données nationales. Parallèlement, le volume des ventes de maisons a fortement chuté par rapport à l'année dernière en raison de cette flambée des coûts et de l'augmentation constante des taux d'intérêt. Gil Bufman, économiste en chef à la Bank Leumi d'Israël, a estimé le mois dernier qu'une baisse des transactions immobilières et des emprunts hypothécaires, combinée à une augmentation des mises en chantier, pourrait bientôt réduire l'inflation des prix des logements.

Outre les mises en chantier, le nombre de permis de construire délivrés - dernière étape avant le démarrage de la construction - a augmenté de 26% en glissement annuel pour atteindre 80 260 entre octobre 2021 et septembre 2022, selon le Bureau des statistiques. Environ la moitié d'entre eux (47,2%) concernaient des appartements pour Tel-Aviv et le centre d'Israël.

À l'exception de Haïfa, toutes les régions du pays ont enregistré une augmentation du nombre de logements approuvés pour la construction au cours de la période 2021-2022, par rapport à 2020-2021. Au total, entre octobre 2021 et septembre 2022, près de 165 000 appartements étaient officiellement en construction active, selon le rapport. Parmi ceux-ci, près de 50 000 appartements ont été livrés, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Le temps moyen de construction d'un immeuble est estimé à 32 mois.