Israël : le chanteur Stéphane Legar sort un duo avec Netta Barzilai

La chanteur a fini troisième de l'émission Danse avec les stars en France le mois dernier

Le chanteur israélien Stéphane Legar a sorti mardi un nouveau titre en duo avec l'artiste israélienne Netta Barzilai. Cette chanson pop très rythmée intitulée "Matematika" (Mathématiques) est interprétée en français et en hébreu dans un joyeux mélange des deux langues. Il y est notamment question de séduction entre Paris et Tel-Aviv. "Dis moi ce que tu veux de moi/Juste ne m'en veux pas ma bella/Compte sur moi si tu m'appelles/Ma chérie écoute-moi (...) Ouh bebe me rend fou/Galerie Lafayette J’me la pète en Jimmychoo", chante le Français.

Après avoir connu un large succès en Israël avec le titre "Comme ci,comme ça" et avoir travaillé en collaboration avec le duo star Statik et Benel, ce duo avec Netta signe un peu plus la reconnaissance du chanteur sur la scène israélienne.

Le chanteur a également fait parler de lui en arrivant troisième de l'émission française "Danse avec les stars" diffusée sur TF1 le mois dernier. Lors de sa participation, il avait notamment gagné le cœur du public en postant des vidéos humoristiques de ses entraînements sur les réseaux sociaux.

Stéphane Legar, 24 ans, de son vrai nom Stéphane Gagba, est né à Bat Yam en Israël, de parents chrétiens du Togo qui travaillaient dans l'Etat hébreu en tant que diplomates étrangers.

Netta Bazilai poursuit quant à elle son ascension en Israël et à l'international depuis sa victoire à l'Eurovision 2018 avec la chanson "Toy". Elle a récemment assuré la première partie du concert du groupe américain One Republic à Rishon Letsion.