Le plus grand chandelier de Hanoucca en Lego au monde assemblé à Tel Aviv

La Haoucciah est l'œuvre de dizaines de bénévoles qui ont assemblé ensemble 136.000 briques

Un chandelier de Hanoukka (Hanoukkia) réclame le titre de plus grande Hanoukkia au monde en briques Lego. Le chandelier, situé dans le nouveau magasin Lego du centre de Tel Aviv, dans le quartier de Dizengoff, est l'œuvre de dizaines de bénévoles qui ont assemblé 136 000 briques.

Le magnat de l'immobilier et ingénieur Amnon Marc Applbaum, qui a supervisé les mesures du projet, a déclaré que la Hanoukkiah avait battu le record du monde, malgré l'absence de confirmation officielle. "Elle a été construite à partir de plus de 130 000 briques, sans aucun adhésif ni support structurel autre que le pouvoir magique des briques Lego elles-mêmes", a-t-il ajouté.

Tomer Neuberg/Flash90 Le maître d'œuvre Yitzy Kasowitz et des bénévoles battent le record de construction d'une ménorah en Lego, composée de 130 000 blocs Lego, à Tel Aviv, le 12 décembre 2022.

Le PDG de Lego Israël, Yoav Gaon, a déclaré que les "valeurs de créativité, d'imagination, d'apprentissage, d'amusement et de qualité de l'entreprise ont pris vie à travers cet incroyable événement, alors que des centaines d'enfants, de parents et de grands-parents ont tenté de battre le record Guinness."

"Je suis heureux de faire savoir que le Lego Store Israël a construit la plus grande hanoukkia en briques Lego du monde, mesurant plus de 4,5 mètres de hauteur et 4,4 mètres de largeur", a poursuivi Gaon. éLa sculpture est faite exclusivement de briques individuelles et a été assemblée par des enfants et des familles dans le cadre d'un festival Lego de Hanoucca", a-t-il ajouté.

Le magasin a été le premier magasin Lego officiel ouvert en Israël, accueillant ses premiers clients en juillet. Guinness, qui a donné son feu vert à la candidature de la franchise israélienne pour le record du monde, pourrait prendre une semaine ou plus pour certifier officiellement le record.

Le plus grand chandelier de Hanoukka du monde, qui n'est pas faite en Lego, a été érigée à Manhattan la semaine dernière. Elle mesure 11 mètres de haut et a été créée par le sculpteur israélien Yaacov Agam.