Israël : "Avenir des jeunes", un programme du Keren Hayessod pour soutenir l'intégration

Le Keren Hayessod, l'organe de collecte de fonds pour Israël, a mis au point depuis quelques années le programme de soutien scolaire et social "Avenir des jeunes" destiné aux enfants d'immigrants de 6 à 13 ans. Fidèle à sa mission de soutien de l'alyah et de l'intégration en Israël, le Keren Ayessod a fait de la réussite scolaire une priorité.

L'objectif du programme "Avenir des jeunes", auquel participent chaque année 12 000 jeunes, est de soutenir les enfants dans les différents aspects de l'intégration, explique Lidor Krispel, directrice des missions spéciales "Avenir des jeunes".

"La scolarité, l'éducation, mais également d'un point de vue social. À partir du moment où nous rencontrons l'enfant à l'école, nous le suivons dans son évolution à tous les niveaux. Nous rencontrons également les parents et le maître ou la maîtresse à l'école", souligne-t-elle. Le Keren Ayessod désigne un mentor : une personne de confiance qui coordonne et crée le lien entre l'enfant, l'école et toute autre aide dont il aura besoin. Le programme s'étend sur trois ans avec un suivi régulier et personnalisé en dehors des horaires de classe et deux fois par semaine. "Tout au long de l'année, le mentor discute avec les parents et les professeurs sur son évolution et son intégration. Le mentor va savoir si l'enfant est heureux et motivé, s'il comprend bien à l'école et s'il s'est fait des amis", ajoute encore Lidor Krispel.

Le Keren Hayessod a été fondé à Londres en 1920 avec pour objectif de financer la création d'Israël. Depuis l'indépendance de l'État hébreu, il a aidé, en collaboration avec l'Agence juive et le gouvernement israélien, plus de 3 millions de Juifs à immigrer en Israël, à créer plus de 900 villes et villages et à renforcer la société israélienne.

"Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayessod collecte dans le monde entier des fonds pour soutenir Israël, le peuple d'Israël, et toutes les initiatives pour renforcer la société israélienne. Nous collectons des fonds pour les jeunes, les populations défavorisées, pour soutenir les personnes âgées qui ont survécu à la Shoah et pour aider toute la société israélienne, là où c'est nécessaire", explique Carole Ouaknine, directrice adjointe de la communication et du marketing du Keren Hayessod. Cette année le fonds a aidé les 60 000 immigrants qui se sont installés en Israël.