"Nous nous battrons pour l'État de droit, nous nous battrons pour les droits des femmes et de la communauté LGBT"

Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a exprimé jeudi soir sa "profonde préoccupation" pour l'avenir de la société israélienne lors d'une allocution prononcée au siège de son parti Yesh Atid à Tel-Aviv, alors que Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi au président Isaac Herzog être parvenu à former un gouvernement, le plus à droite de l'histoire d'Israël.

"Je pense qu'il est de mon devoir de dire au public : le gouvernement établi est dangereux, extrême, irresponsable. Cela finira mal", a-t-il averti.

"Benjamin Netanyahou a informé le président hier soir qu'il était parvenu à former un gouvernement. Ce n'est pas vrai. Deri, Smotrich et Ben Gvir ont réussi à le faire plier. Netanyahou est faible et ils ont formé le gouvernement le plus extrême de l'histoire du pays. Nous nous battrons pour l'État de droit, nous nous battrons pour les droits des femmes et de la communauté LGBT, nous nous battrons pour les valeurs de Tsahal, nous nous battrons pour l'éducation de nos enfants, nous nous battrons pour une société tolérante concernant l'identité juive, et qui ne cautionne pas la discrimination et le racisme", a-t-il affirmé.

Lapid a appelé les citoyens d'Israël à "rappeler chaque jour au gouvernement que vous avez des droits et que vous n'êtes pas prêts à y renoncer. Soyez sur vos gardes face à ce gouvernement dangereux, extrême et irresponsable, avec un Premier ministre faible qui en a perdu le contrôle avant même d'avoir prêté serment".

"Démanteler la société israélienne"

"Ils ont réussi à démanteler les fondations de la société israélienne. Selon les accords de coalition, un étudiant ultra-orthodoxe qui n'étudie pas les mathématiques et l'anglais recevra des milliers de shekels de plus qu'un étudiant de l'enseignement public. Un étudiant de yeshiva qui ne s'enrôle pas et ne travaille pas recevra plus d'argent qu'un soldat de Tsahal. Le gouvernement ne subventionnera des appartements que pour le secteur ultra-orthodoxe. C'est une liquidation de l'avenir d'Israël", a-t-il dénoncé.

Le futur gouvernement "nuit" à tous les secteurs de l'Etat hébreu que ce soit au niveau national et international, a lancé Yair Lapid. "Ils ont réussi à nuire à notre statut international. Ce gouvernement ne pourra pas coordonner ses positions avec la communauté internationale face à la menace nucléaire iranienne. Il ne pourra pas arrêter les sanctions contre Israël. C'est le premier gouvernement de l'histoire du pays que les États-Unis ne considèreront pas comme leur plus proche allié", a-t-il poursuivi.

Selon lui, "le nouveau gouvernement n'est pas attaché à la démocratie, n'est pas attaché à la primauté du droit, et maintenant il essaie de faire taire l'opposition. Ils nous disent : 'Acceptez les résultats des élections'. "Nous mènerons ce combat. Nous n'allons nulle part et nous nous battrons pour notre cher pays bien-aimé", a-t-il conclu.

Interrogée par une journaliste d'i24NEWS concernant le fait de rejoindre la coalition, Yaïr Lapid a assuré qu'il ne rejoindrait jamais ce gouvernement qu'il juge "anti-démocratique". "Il faut prendre nos promesses au sérieux, nous protesterons à la Knesset, devant les tribunaux et dans les rues", a-t-il répondu.