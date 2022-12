Israël : Itamar Ben Gvir obtient que le Shin Bet se lance dans la lutte contre la criminalité arabe

"Les Arabes ne sont pas "des objets. L'État doit "prendre soin des citoyens arabes comme de n'importe quel autre citoyen"

L'accord de coalition entre le Likoud de Benjamin Netanyahu et le parti d'extrême droite Force juive (Otzma Yehudit) inclut la formation d'une nouvelle division au sein de l'agence de sécurité intérieure du Shin Bet dédiée à la lutte contre la criminalité dans la société arabe, a déclaré jeudi ce dernier parti. Selon les informations relayées par Walla, la nouvelle division du Shin Bet travaillerait en consultation avec le cabinet du Premier ministre et le prochain ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Cette clause de l'accord a déclenché la colère au sein de la société arabe, en raison des craintes liées au fait que de plus en plus d'Arabes israéliens soient recrutés par le Shin Bet en tant qu'informateurs.. Mohammed Barakeh, chef du Haut Comité de suivi des citoyens arabes d'Israël, un panel de dirigeants de la communauté arabe, a déclaré à Walla News que les Arabes n'étaient pas "des objets" et que l'État devait "prendre soin des citoyens arabes comme de n'importe quel autre citoyen".

Mohammed Barakeh a demandé au Shin Bet de "ne pas toucher à la société arabe" et de ne pas utiliser les organisations criminelles comme un "outil" pour "briser" la société arabe. "Ce qu'il faut, c'est que la police remplisse son rôle comme toutes les forces de police du monde et appréhende les criminels. La façon dont la police opère dans les villes juives devrait être la même dans la société arabe", a-t-il déclaré.

Jafar Farah, directeur du groupe issu de la société civile Mossawa Center, a exprimé des sentiments similaires, pointant que le Shin Bet empêchait la police d'arrêter des criminels connus, et les transformait plutôt en sources de renseignement. "Il n'y a pratiquement aucun programme de réhabilitation. Les jeunes qui commettent des délits mineurs ne sont pas réhabilités. Au lieu de cela, ils sont envoyés dans des prisons où ils sont recrutés par le crime organisé", a-t-il dit.

La violence dans la société arabe est un fléau croissant ces dernières années. Depuis le début de 2022, 113 membres de la communauté arabe ont été assassinés, selon l'ONG Abraham Initiatives.

Force juive est présidé par le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir connu pour sa rhétorique anti-arabe. Il appelle notamment à la déportation des Arabes "déloyaux" envers l'État.