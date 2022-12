Israël : baisse de 32% du nombre d'emplois dans la high-tech depuis le début de l'année

Le secteur de la high-tech est mis à mal depuis plusieurs mois

Le nombre d'emplois disponibles pour les ingénieurs en Israël au cours des mois de septembre à novembre n'était que de 11 800, soit une baisse de 8 % par rapport au nombre d'offres publiées au cours des mois d'août à octobre, selon le Bureau central des statistiques. La demande de développeurs a également diminué de 9% avec seulement 7 748 offres de septembre à novembre.

La vague de licenciements dans la high-tech qui a commencé au milieu de l'année s'est intensifiée après la période des fêtes juives en Israël (octobre). La paye, très attractive, continue toutefois d'attirer les Israéliens. Le salaire moyen est d’environ 26.937 shekels (7.300 euros) par mois, selon le CBS mais pour un poste de direction, le salaire peut facilement atteindre les 50.000 shekels (14.000 euros).

Par ailleurs, selon les données du Bureau central, les offres d'emploi dans les métiers de l'information et de la communication s'élevaient à 21 160 emplois en janvier et ont atteint un pic de 21 500 emplois en février. A partir de février, il y a eu une forte baisse de 32 % avec seules 14 600 offres d'emploi.

La semaine dernière, plus de 400 travailleurs israéliens de la high tech ont signé une lettre adressée au Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou, l'avertissant que les politiques que sa coalition souhaite mener sont susceptibles de porter préjudice au secteur et de faire fuir les investissements étrangers. Le secteur de la technologie représente environ 25 % des recettes fiscales totales d'Israël et représente environ 10 % de la population active. Le principal signataire de la lettre est Erez Shachar, cofondateur de Qumra Capital.