Le "Madoff israélien" extradé de Bosnie sera jugé pour une escroquerie estimée à 150 millions de dollars

Michael Ben-Ari est accusé d'avoir escroqué des milliers d'investisseur par le biais d'une chaîne de Ponzi

Un Israélien accusé d'avoir dirigé une chaîne de Ponzi d'une valeur de 150 millions de dollars a été extradé de Bosnie dimanche matin pour être jugé, dans le cadre de ce qui est considéré comme la pire escroquerie de ce type jamais réalisée dans l'État juif, ont annoncé la police et l'Autorité israélienne des valeurs mobilières. Michael Ben-Ari, également connu sous le nom de Michael Greenfeld, est un Américano-Israélien accusé d'avoir volé un millier d'investisseurs dans les deux pays au cours d'une escroquerie qui a duré 15 ans. Les médias hébraïques l'ont d'ailleurs surnommé "le Madoff israélien".

Israël a arrêté Ben-Ari en avril 2021, mais il est parvenu à quitter le pays avec le passeport d'un de ses amis après sa libération en résidence surveillée et après avoir déposé une caution de 2 millions de shekels (540 000 euros), selon l'Autorité israélienne des valeurs mobilières. Il a depuis été arrêté en Bosnie en juillet dernier.

Le ministre bosnien de la Justice aurait approuvé la demande d'extradition vendredi, après le rejet de son appel par un tribunal local. L'Autorité des valeurs mobilières a déclaré l'année dernière que Ben-Ari avait piégé les victimes par l'intermédiaire de sa société d'investissement EGFE Israel Ltd et qu'il était recherché "parce qu'il était soupçonné d'avoir violé la loi israélienne sur les fonds communs de placement, la loi sur la réglementation des conseils en placement, la loi sur la commercialisation des placements et la gestion des portefeuilles, la loi pénale et la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent".

STAN HONDA / AFP L'homme d'affaires américain Bernard Madoff, quitte la Cour fédérale américaine après une audience le 10 mars 2009 à New York

"Il s'agit de la plus grande pyramide de Ponzi jamais réalisée en Israël, avec presque tous les actifs passés en contrebande à l'étranger", a déclaré à l'époque l'avocat Eitan Erez, qui représente des centaines de victimes, au site d'information Ynet. Un système de Ponzi offre généralement aux investisseurs des rendements élevés, mais fonctionne en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Bernard Madoff, l'auteur de la plus grande chaîne de Ponzi privée de l'histoire, est mort dans une prison américaine en 2021.

Ben-Ari a émigré des États-Unis en Israël en 1981 et a occupé des postes de direction à la Bank Leumi et dans la chaîne de supermarchés Supersol avant de fonder EGFE (Ever Green Fields Enterprises) en 1999.