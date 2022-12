Israël placé quatrième des économies mondiales les plus performantes en 2022

La première place du classement est occupée par la Grèce

Israël se place en quatrième position des économies les plus performantes du monde en 2022, selon un classement établi par The Economist. Une très bonne place obtenue en dépit de l'instabilité politique du pays, selon le journal britannique. La liste établie, qui comprend un total de 34 pays, prend en compte cinq indicateurs macroéconomiques différents : la croissance, l'inflation annuelle, l'ampleur de l'inflation, le marché boursier et la dette publique. Selon Globes, le ratio dette/PIB d'Israël est passé cette année de 68 % à environ 60 %. Et si l'inflation, au cours des 12 derniers mois, a atteint dans le pays le niveau élevé de 5,3%, cela représente environ la moitié du taux d'augmentation des prix "dans le monde riche", souligne The Economist.

La première place du classement est occupée par la Grèce, qui, après les bouleversements économiques qu'elle a connus avant même la pandémie, a réussi cette année à réduire le taux d'endettement national de 16 %. Le Portugal et l'Irlande se classent respectivement en 2e et 3e position. Israël partage la quatrième place avec l'Espagne.

Les grandes puissances mondiales sont, quant à elles, moins bien classées. Les États-Unis occupent la 20e place, avec une croissance très faible de 0,2 %. L'Allemagne se positionne à la 30e place, avec une forte inflation de 10 %. Le dernier pays à occuper le classement des économies les plus performantes de l'année est l'Estonie.

Cette comparaison internationale pointe un avantage certain en matière d'inflation pour les pays dont l'énergie n'est pas basée sur le gaz et le pétrole russes, comme Israël. L'Espagne, par exemple, qui achète du gaz naturel à l'Algérie et utilise l'énergie solaire, a enregistré une hausse relativement modérée de 5,7 % de l'indice des prix à la consommation depuis le début de l'année jusqu'en octobre. La Lettonie, en revanche, a subi un déchaînement inflationniste de 20 % en raison de sa dépendance énergétique envers Moscou.