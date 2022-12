Israël : un service pourra être refusé à des clients "pour convictions religieuses", selon les accords de coalition

"Un propriétaire d'hôtel doit pouvoir refuser de louer ses chambres à des couples homosexuels si cela blesse ses sentiments religieux"

Le chef de Force juive, le député Itamar Ben-Gvir, a défendu vendredi une clause ajoutée aux nouveaux accords de coalition qui permettra aux propriétaires d'entreprises privées de refuser des services aux Israéliens sur la base de leurs croyances religieuses. En clair, cela signifie que les entreprises israéliennes pourront légalement refuser des services aux personnes LGBTQ+ ou non-juives par exemple, tandis que selon la loi actuellement en vigueur, un propriétaire d'entreprise qui refuse de servir des clients pour de tels motifs s'expose à une lourde amende.

La clause, qui a été insérée dans l'accord du Likoud avec le parti Sionisme religieux dirigé par le futur ministre des Finances Betsalel Smotrich, vise à réparer le fait que l'État "a souvent enfreint les droits des Juifs israéliens au sein de leurs propres entreprises", a déclaré Itamar Ben-Gvir dans une interview sur Kan vendredi matin.

"Le propriétaire d'une imprimerie de Beersheva a reçu une amende d'un tribunal pour avoir refusé d'imprimer des tracts annonçant la Marche des fiertés. Est-ce normal ?" a interrogé le leader de Force juive. "Où sont ici les libertés individuelles et le droit d'un homme à gérer ses affaires ? (...) Betsalel Smotrich a voulu et obtenu l'ajout de cette clause", s'est-il réjoui. Betsalel Smotrich a également défendu la clause, donnant l'exemple d'un "barbier haredi (ultraorthodoxe) ou religieux qui ne devrait pas être contraint de raser la barbe d'un homme avec une lame au sein de son propre commerce", faisant référence à une interdiction mentionnée par la loi juive.

La clause a été ajoutée à la suite de pourparlers tard dans la nuit de mercredi entre le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou et ses partenaires de la coalition, juste avant que le chef du Likoud n'annonce qu'il était parvenu à former un gouvernement. L'existence de cette clause a été divulguée après que Netanyahou a assuré dans plusieurs interviews et déclarations depuis sa victoire électorale que son nouveau gouvernement ne violerait pas les droits de la communauté LGBTQ+ d'Israël.

S'exprimant au sujet de la fameuse clause, la députée du Sionsime religieux Orit Strock a affirmé à la radio israélienne ce dimanche que "tant qu'il y avait suffisamment d'autres médecins pouvant fournir un service, il était interdit de forcer un médecin religieux à administrer un traitement qui contredit sa position religieuse". Le député Simha Rotman, également issu du parti de Betsalel Smotrich, a affirmé sur les mêmes ondes qu'un propriétaire d'hôtel pourrait refuser de louer ses chambres à des couples homosexuels dans le cas où cela "blessait ses sentiments religieux".

Régissant à ces déclarations, Benjamin Netanyahou a qualifié les propos d'Orit Strock d'"inacceptables pour le Likoud". "Les accords de coalition ne permettent pas de discriminer les personnes LGBT ou de porter atteinte à leurs droits de recevoir des services comme n'importe quel citoyen en Israël. Le Likoud garantira qu'aucun préjudice ne sera fait aux personnes LGBT ni à quelque autre citoyen", a-t-il affirmé.