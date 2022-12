Israël/Polémique : un maire arabe assiste aux funérailles d'un terroriste

"Le maire a choisi de participer aux funérailles d'un terroriste répugnant qui a cruellement écrasé des officiers"

Une vive polémique a éclaté après que le maire de la localité arabe de Kfar Qassem a assisté aux funérailles d'un résident à l'origine d'une attaque terroriste. Adel Badir s'est défendu en déclarant aux médias qu'il avait assisté à l'enterrement afin de s'assurer que l'événement se déroule pacifiquement. L'édile continue par ailleurs de remettre en question la version de l'incident terroriste, affirmant qu'une enquête plus approfondie est nécessaire pour déterminer ce qui s'est passé.

Adel Badir se trouvait ainsi dans le cortège funèbre de Naim Badir dans la nuit de samedi à dimanche, dont le corps a été remis à sa famille par Israël en échange d'une promesse d'organiser un enterrement dans la discrétion ne rassemblant pas plus de 50 personnes. Le terroriste a été abattu par la police vendredi, après une attaque à la voiture-bélier qui a blessé plusieurs policiers dans la ville arabe située à l'est de Tel-Aviv. Bien qu'ils portent le même nom de famille, aucun lien de parenté n'existe entre le maire et le terroriste.

Le chef du parti Shas, Aryeh Deri, qui est sur le point de devenir ministre de l'Intérieur du prochain gouvernement, a critiqué le maire pour sa participation aux funérailles. "Au lieu de condamner l'attentat terroriste perpétré dans sa ville et de s'enquérir du bien-être des blessés, le maire a choisi de participer aux funérailles d'un terroriste répugnant qui a cruellement écrasé et tiré sur un officier et deux policiers opérant dans la ville. Une honte", a écrit Aryeh Deri sur Twitter.

Le maire de la ville arabe israélienne a déclaré sur les ondes de Kan qu'il avait assisté aux funérailles après s'être coordonné avec la police et les responsables de la sécurité, dans le but de maintenir l'ordre public. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas là pour montrer son soutien à l'acte terroriste présumé. Adel Badir a également souligné sur la chaîne 12 qu'il faisait confiance à la police pour découvrir ce qui avait motivé Naim Badir, et suggéré des explications possibles telles que l'enfance difficile du suspect ou des problèmes personnels récents."Il s'agit d'un incident très grave, mais le mobile de l'homme n'a pas encore été établi. Sa famille a confirmé qu'au cours des deux dernières semaines, il traversait des difficultés mentales et financières, et qu'il avait peut-être été impliqué dans un différend avec d'autres personnes", a-t-il dit.

La police a publié de nombreuses séquences vidéo et audio de la scène pour étayer l'affirmation selon laquelle l'incident était bien une attaque terroriste. Après avoir appelé la police pour signaler un incident de violence domestique apparemment fictif, Naim Badir peut être entendu diriger le policier vers un certain endroit juste devant la porte du bâtiment. L'audio de l'appel est alors coupé et ce dernier est vu en train de pointer une mitraillette artisanale sur l'officier, essayant d'ouvrir le feu à bout portant. Alors que l'arme à feu semble s'être enrayée, Naim Badir se réfugie dans le bâtiment.

Les images diffusées ensuite proviennent de la caméra montée sur le casque du policier alors qu'il se met à couvert et qu'il appelle des renforts. Pendant ce temps, selon les forces de l'ordre, l'agresseur a lancé des cocktails Molotov sur une voiture de police. La police a déclaré avoir trouvé plus tard plusieurs autres bombes incendiaires sur le toit du bâtiment où Naim Badir avait appelé celle-ci.

Police israélienne Une mitraillette artisanale Carlo utilisée par Naim Badir lors d'une attaque contre des policiers à Kfar Qassem, le 23 décembre 2022

Sur les images publiées, on entend ensuite le moteur d'une voiture conduite par l'assaillant qui accélère vers les forces de sécurité en marche arrière et percute un autre véhicule, blessant trois officiers, avant d'être abattu. Un couteau a par ailleurs été retrouvé dans son véhicule. Le site d'information Ynet a rapporté que même après avoir visionné les images, la famille de Naim Badir a continué de nier que l'attaque était préméditée, déclarant que les policiers auraient dû lui tirer dans les jambes au lieu de le tuer.

Le chef de la police Kobi Shabtai a déclaré vendredi matin que "les policiers avaient réagi rapidement et empêché une attaque plus importante contre les forces de police". Le commandant du district central, Avi Bitton, a indiqué pour sa part après évaluation avec divers responsables de la sécurité, dont le service de sécurité du Shin Bet, "qu'il s'agissait probablement d'une attaque terroriste planifiée quelques jours plus tôt".