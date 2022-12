Le premier hôtel de Tel-Aviv rouvre ses portes 109 ans plus tard

Raffinement, luxe et charme français caractérisent ce nouvel hôtel-boutique

L'hôtel Elkonin de Tel-Aviv, fondé dans le quartier de Neve Tzedek par Malka et Menachem Elkonin en 1913 et fermé dans les années 1940, a été rouvert par Dominic Romano et la chaîne MGallery. Le bâtiment a été utilisé pour des bureaux jusque dans les années 1980. Conçu comme un hôtel-boutique, il dispose de 44 chambres dont 2 suites luxueuses. L'architecte d'intérieur et directrice de la création, Adriana Shor, a cherché à préserver le bâtiment historique par des modèles architecturaux caractéristiques de la ville blanche au début du XXe siècle.

Le nouvel hôtel propose, pour la première fois en Israël, le restaurant L'Époque du groupe du chef cuisinier français Robuchon, qui dirige toute la cuisine de l'hôtel comprenant le bar Roof Top, le service en chambre, et les salles VIP pour l'organisation d'événements intimes.

Le restaurant L'Époque du groupe Robuchon, décoré de 31 étoiles Michelin dans le monde entier, combine la gastronomie française avec une touche méditerranéenne : des ingrédients locaux et un assaisonnement de la Méditerranée orientale. On y retrouve les plats phares du groupe et les desserts parisiens, le tout accompagné d'excellents crus de France et d'Israël. Le restaurant comprend 80 places assises ainsi qu'un espace privé pour 20 personnes conçu comme une bibliothèque. En outre, un petit bar à cocktails intime a été créé. Le design bleu clair et beige s'inspire de photographies d'archives de l'hôtel et de Tel-Aviv des années 1930.

Par ailleurs, pour la première fois en Israël, un spa de la prestigieuse marque Clarins a ouvert ses portes, qui propose une variété de traitements pour le visage et le corps. "Je réalise un grand rêve personnel qui est né de mon grand amour pour Tel-Aviv et Israël, je suis enthousiaste à l'idée d'insuffler une nouvelle vie à ce bâtiment historique en y apportant la modernité et l'art de l'hospitalité à un niveau inégalé", a déclaré Dominic Romano, propriétaire de l'Alkonin Hotel Tel Aviv.