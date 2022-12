Israël : rare apparition d'un loup blanc dans le Néguev

L'Autorité de la nature et des parcs préfère ne pas divulguer l'endroit exact où le loup a été photographié

Un loup à fourrure blanche a fait une rare apparition dans le désert du Néguev en Israël. Des photos de l'animal ont pu être réalisées grâce à une caméra au sol installée par l'Autorité pour la nature et les parcs dans la région du Néguev. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que l'animal n'était pas albinos, comme le sont de nombreux loups à fourrure blanche.

"À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un loup albinos", a déclaré l'écologiste des espaces ouverts de l'Autorité de la nature et des parcs, Dotan Rotem. "En général, le phénomène de l'albinisme, qui est un phénomène naturel relativement rare qui se caractérise par la couleur blanche de la peau et des cheveux, est causé par le fait que le pigment de mélanine présent dans la peau ne se manifeste pas en raison d'un défaut génétique", a-t-il expliqué. "Chez les petites espèces, qui sont des proies pour les grandes espèces, l'albinisme peut être désavantageux voire dangereux car il les fait ressortir davantage."

Le loup repéré dans le Néguev semble souffrir d'une affection différente qui a provoqué la perte partielle de sa pigmentation, appelée leucisme. Comme l'albinisme, le leucisme se traduit par une coloration blanche, pâle ou parcellaire de la peau, des poils, des plumes, des écailles ou des cuticules. Toutefois, les animaux albinos ont les yeux roses, alors que la pigmentation de l'iris des animaux leucistiques reste foncée.

Ce n'est pas la première fois que des loups blancs sont aperçus en Israël. En 2012, un loup blanc avait été repéré dans la réserve naturelle d'Evrona, et en 2015, une femelle loup blanc a été vue sur le plateau de Mishor Yamin. Peu de temps après, ses louveteaux avaient également été filmés. L'Autorité de la nature et des parcs préfère ne pas divulguer l'endroit exact où le loup a été photographié, par crainte que des civils curieux ne perturbent la faune.