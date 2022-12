Une startup israélienne transforme les déchets en or ou presque

TripleW a développé une idée révolutionnaire pour recyler les déchets alimentaires

La startup israélienne TripleW prend l'expression "de la poubelle à l'or" incroyablement au pied de la lettre - en utilisant les déchets alimentaires pour produire des biomatériaux. "Vous prenez des déchets alimentaires, et vous les déconstruisez de la meilleure façon possible pour fabriquer des matériaux que nous utilisons dans la vie quotidienne. Par exemple, la production de bioplastiques qui sont utilisés dans les emballages alimentaires", explique le cofondateur Tal Shapira, qui est également le PDG de la société.

Le matériau en question est un plastique appelé PLA - biodégradable et fabriqué à partir de denrées alimentaires, mais dont la production était jusqu'à présent trop coûteuse. "Les bioplastiques étaient produits à partir de canne à sucre ou de maïs, qui sont des cultures alimentaires qui coûtent très cher. Nous pouvons éliminer ces coûts en utilisant les déchets alimentaires. Ce n'est même pas un coût puisque vous êtes payé pour vous débarrasser des déchets", a déclaré Amir Oranim, qui a cofondé TripleW avec Shapira et qui est le directeur de l'exploitation de la société.

TripleW a mis au point un moyen de composter des matières biologiques - dans ce cas, des déchets alimentaires - en extrayant des composés biologiques connus sous le nom d'acide lactique à l'aide de bactéries, puis en les purifiant pour en faire des plastiques utilisables. Il s'agit d'une idée révolutionnaire qui rend le recyclage plus viable : le recyclage traditionnel nécessite de séparer puis de traiter les matières premières en vue de leur réutilisation, ce qui le rend beaucoup plus coûteux que de simplement les jeter.

"Les déchets sont mélangés en une bouillie, comme dans un processus traditionnel, mais ce sont les micro-organismes qui ciblent les hydrates de carbone spécifiques, les fermentent et les transforment en produit, puis nous séparons le produit du reste", précise M. Shapira. Et il ne s'agit pas seulement d'une solution économique : les déchets issus de ce processus constituent un autre produit de valeur puisque les restes, tels que les lipides et l'huile, peuvent être brûlés sous forme de biogaz pour produire de l'électricité renouvelable. Cela signifie que cette gestion des déchets pourrait bientôt combler un besoin très important du marché.

"La demande vient de deux directions", a noté M. Oranim. "L'une vient des gouvernements qui mettent en œuvre des politiques restreignant l'utilisation des plastiques traditionnels, et l'autre vient de l'industrie qui comprend qu'il n'y a qu'une seule direction pour les plastiques, et c'est le bioplastique." En Europe, TripleW n'opère pas à partir d'un laboratoire mais d'une entreprise à l'échelle industrielle. Ses installations en Belgique traitent d'innombrables tonnes de déchets et produisent du plastique purifié qui peut être utilisé pour n'importe quel type de produit demandé par le marché.