Israël : près d'un mort par jour dans des accidents de la route en 2022

Tel-Aviv est la ville avec le plus grand nombre d'accidents de la route impliquant des piétons

L'année 2022 a été particulièrement meurtrière en Israël avec près d'une personne par jour décédée dans des accidents de la route avec précisément 346 victimes. Près de 350 familles ont perdu leurs proches sur les routes au cours de l'année écoulée, selon les données de l'association Green Or.

Le rapport a révélé que c'est 4 % de moins que l'année dernière. Le chiffre le plus alarmant est celui des morts parmi les piétons qui s'élève à 105. Tel-Aviv est la ville avec le plus grand nombre d'accidents impliquant des piétons avec 10 morts, suivie de Jérusalem avec 8 morts. Les données montrent également que 77 motocyclistes et conducteurs de scooters ont été tués au cours de l'année écoulée, et 77 autres personnes ont été tuées dans des accidents impliquant des camions. 32 autres personnes ont été tuées dans des accidents de la route impliquant des bus.

Un autre phénomène inquiétant est celui des décès impliquant des vélos électriques et des trotinettes, avec 24 personnes tuées en 2022.

"L'État d'Israël a levé le drapeau blanc en ce qui concerne la guerre contre les accidents de la circulation", a noté l'avocat Yaniv Yaakov, PDG de l'association Green Or. "L'année 2022 est un échec et nous, les citoyens, payons le prix de l'incompétence du gouvernement. Cette année, nous avons été informés qu'Israël est le pire pays de toute l'Europe en termes de nombre de morts au cours de la dernière décennie. Il n'y a pas de pardon pour l'indifférence du public et les coupes budgétaires qui sont claires et connues pour coûter des vies humaines. La première étape que le ministre des Transports et de la Sécurité routière doit franchir est de mettre en œuvre le plan national qui conduira à une réduction de 50 % des décès dûs à la circulation au cours des cinq prochaines années."