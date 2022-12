Le taux de cancer du poumon est le plus élevé chez les hommes arabes israéliens (étude)

Le cancer du poumon est responsable de 9,8% des nouveaux cas de cancer en Israël

Les hommes israéliens sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un cancer du poumon que les femmes, selon le dernier rapport du Centre national de contrôle des maladies du ministère de la Santé qui a fourni des données sur le cancer du poumon pour les années 1996 à 2019. En 2019, 2 739 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués en Israël, dont 61,3% d'hommes et 38,7% de femmes. Au total, 1 904 patients atteints d'un cancer du poumon - la plupart des cas étant causés par le tabagisme actif ou passif - sont décédés en 2019. Le cancer du poumon est responsable de 9,8% des nouveaux cas de cancer en Israël et de 16,2% des décès par cancer.

Une diminution des décès par cancer du poumon a été observée chez les hommes juifs tout au long de la période examinée, et chez les femmes juives à partir de 2011. Les tendances de la mortalité chez les femmes et les hommes arabes ont diminué de manière significative à partir de 2015, mais elles sont désormais stables chez les femmes arabes depuis 2016.

Les auteurs du rapport ont déclaré qu'il était possible que la stabilisation des tendances de l'incidence du cancer soit liée à la diminution du nombre de fumeurs de tabac au cours des dernières décennies. Dans tous les groupes d'âge, le taux le plus élevé de cancer du poumon a été observé chez les hommes arabes, et le plus faible chez les femmes arabes. La plupart des Israéliens diagnostiqués avec un cancer du poumon sont âgés de 55 ans et plus.

La majorité absolue des cas de cancer du poumon (80 % à 90 %) est diagnostiquée chez des patients qui fument ou ont fumé dans le passé. En 2019, seuls 8,7 % de tous les patients avaient moins de 55 ans. Cette année, l'âge moyen au moment du diagnostic chez les hommes juifs était de 70,4 ans, similaire à l'âge moyen chez les femmes juives (70,5 ans). Chez les hommes arabes, l'âge moyen au moment du diagnostic était de 65,8 ans, et de 64,6 ans chez les femmes arabes. En 2020, le pourcentage de fumeurs en Israël âgés de 15 ans et plus était de 16,4 %, soit légèrement plus que le taux des pays de l'OCDE qui est de 16,1 %.